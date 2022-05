ESTE es el código en Netflix que te llevará a contenido más oculto y de terror

Recientemente la empresa dedicada al entretenimiento audiovisual, Netflix, anunció la variedad de contenido tanto en series como películas durante la llegada del mes de junio, entre las cuales destacan “La casa de papel: Corea”, “Peaky Blinders”, “Malverde: El santo patrón” con Pedro Fernández y “The Umbrella Academy”, y en cuanto a películas se encuentran como las más esperadas “Centauro”, “Spiderhead” con Chris Hemsworth y “Árboles de paz”.

Sin embargo, existen diversas producciones que prevalecen en el catálogo de la plataforma, y que incluso se han consolidado como clásicos dentro de ésta, pero que también formaron parte de los estrenos de este 2022 y que ahora son muy populares entre los suscriptores alrededor del mundo.

Qué ver en Netflix

Netflix se ha consolidado como una de las opciones de entretenimiento audiovisual más populares alrededor del mundo, y aunque esta empresa ubicada en Los Gatos, California fue creada en 1997, hasta 2007 empezó ofrecer su servicio a través de computadoras personales en Estados Unidos. Sin embargo, la empresa de tipo sociedad de responsabilidad limitada inició ofreciendo un servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, pero ahora es una de las mejores productoras audiovisuales en cuanto creación y adquisición de productos referentes a series y películas para su difusión mundial.

En este sentido, las opciones son múltiples dentro de esta plataforma, la cual cuenta con títulos que van desde el drama y la comedia, hasta documentales y bioseries; entre sus principales producciones originales se encuentran Orange is the new black, Black Mirror y Stranger Things.

Código de Netflix

Por otro lado, Netflix ha creado contenido para todo tipo de personas y gustos, por lo que ha dado conocer diversos códigos que te llevan a la selección de contenido mucho más específico que cuando solamente pones una búsqueda de género cinematográfico.

Tal como sucede con el código para liberar contenido que refiere a producciones de terror, las cuales incluso no sabías que se encontraban dentro de esta.

El código es 8195, mismo que podrás buscar al momento de ir a la parte superior derecha del buscador, en donde directamente pondrás este código y automáticamente aparecerán producciones tales como “La masacre de Texas”, “Nadie sale con vida”, “Así en la tierra como en el infierno”, “Si algo me pasa, los quiero”, o la cinta de “Cadáver”.

