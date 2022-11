Google solucionará el problema de almacenamiento en Android TV y Google TV

Los usuarios de Android llevan la pesada carga de sufrir la falta de memoria en sus dispositivos móviles desde tiempos inmemorables. Ahora este conflicto se traslada a los usuarios del Chromecast, también conocido como Google TV o Google Cast. Recordemos que este aditamento convierte nuestra pantalla de televisión en una Smart TV y las versiones más actuales almacenan aplicaciones, películas o series para disfrutar en todo momento, tal como lo hacen los Apple TV. Sin embargo y debido a la limitada capacidad de memoria que tienen estos aparatos, las personas se han visto orilladas a implementar "trucos" para burlar esta configuración, también tienen que desinstalar otras aplicaciones para dejar solo las "fundamentales" en su pantalla de inicio y así para poder usar correctamente su reproductor streaming.

Es por eso que la compañía quiso atender este problema de raíz y encontrar una solución que no solo beneficiara a sus productos móviles, también a la ingeniosa televisión portátil que ha ganado popularidad en México y el resto del mundo entero.

El Google Chromecast, lanzado el 2013 y que ha evolucionado en nuevas generaciones como el Google Chromecast 3. Sin embargo no es la única opción en el mercado, Apple TV se adelantó para brindar este tipo de servicio. FOTO: Adobe Stock

Google solucionará de esta forma el problema de almacenamiento

Como es sabido, en las últimas décadas la televisión ha transformado de la navegación lineal de los canales a contenido a través de múltiples aplicaciones que transmiten documentales, películas y series. Se sabe que al día de hoy, existen más de 10 mil aplicaciones disponibles en el sistema operativo de Android TV, mientras que para Google TV tenemos el conocimiento que al menos se tienen 21 plataformas streaming que se pueden instalar sin problema alguno en el aparato. Aunque el software para dispositivos móviles ha podido evolucionar y crecer para evitar la engorrosa tarea de instalar y desinstalar aplicaciones, para la televisión no se ha visto un salto mejorable. Mientras en los teléfonos inteligentes podemos ver un almacenamiento mínimo de 64 GB, en promedio el de las televisiones es de 8 GB.

Obviamente esta cantidad de memoria no alcanza para instalar todas las aplicaciones deseadas por el usuario. Esto dificulta su experiencia general al usar su Smart TV. Por ello Android presentó la solución a todos nuestros problemas, se trata de App Bundles. Google ya nos había mencionado las ventajas de este formato, solo que ahora su equipo podría hacer de esta una solución real y tangible para todos las personas que usan estos aditamentos. De acuerdo con su equipo, propone reemplazar la instalación APK por la dinámica de formato ABB. No te preocupes, te explicaremos paso por paso de qué trata.

Las reproducciones más comunes que se pueden transmitir en este aditamento son: YouTube, Netflix, Disney Plus, HBO Max y Prime Video. FOTO: Adobe Stock

¿Qué son los paquetes de aplicaciones de Android?

Los “Android App Bundles”, también conocidos como AAB, son el formato de publicación estándar en Google Play. Hablamos de dispositivos como: teléfonos, tabletas, televisores, etc. Estos han reemplazado a los “Android Package Kits” que en su acrónimo lo conocemos como APK. Los paquetes de aplicaciones son más pequeños, más rápidos, más nuevos y mejores que su predecesor. Los beneficios clave incluyen:

El tamaño de descarga y almacenamiento: es más pequeño y los paquetes de aplicaciones generan un ahorro promedio del 20 por ciento del tamaño real de las apps. Esto significa que en comparación con su contraparte equivalente de APK, estos tienen una mejor optimización para cada dispositivo. Menor probabilidad de desinstalar las plataformas: dado que los paquetes de aplicaciones permiten a los usuarios la opción de archivar, se recupera el 60 por ciento del almacenamiento de la aplicación. Al mismo tiempo éstas se mantienen y se pueden añadir las demás apps que deseemos instalar en el televisor inteligente. A pesar del almacenamiento limitado la interfaz permite a las personas "guardar" o "visibilizar" rápidamente las aplicaciones.

limitado la permite a las personas o rápidamente las Ya está integrada en la Smart TV y por ende no necesitamos ayuda de terceros. Es aplicable para todos los dispositivos con Android: los paquetes de aplicaciones son útiles para todas las superficies con este software. Esto significa que si usan la tienda Google Play Store, pronto lo veremos instalado. Esto incluye: TV.

Teléfono.

Tableta.

Reloj. Se optimizan las entregas y la seguridad: para una entrega más sencilla, un solo artefacto con todo el código y los recursos de su aplicación permite que Google Play Store sirva dinámicamente una aplicación optimizada para cada configuración de dispositivo. Para una mayor seguridad, los desarrolladores también pueden restablecer la clave de carga si se pierde o se ve comprometida.

Una vez explicada esta parte, déjanos desmenuzarte cómo es que beneficiará todo esto a que tengas mejor memoria tanto en tu dispositivo móvil como en tu televisión con Google o Android.

Es compatible tanto con dispositivos Android como iOS. Solo es necesaria una cuenta de Gmail. FOTO: Adobe Stock.

Entonces ¿cómo me servirá este nuevo formato de Google TV?

Es sencillo, Google se despedirá del formato APK, que instala todo el paquete completo de la aplicación, mientras que lo sustituirá por el formato AAB, que instala los elementos imprescindibles para el funcionamiento del dispositivo. Con esto los paquetes de las aplicaciones son mucho más pequeños y rápidos. Además, este sistema tiene un plus: no será necesario desinstalar las aplicaciones, ya que se pueden archivar. Esto significa que si ya no pretendes usar una determinada app, ya no será necesario desinstalarla para ganar espacio en el dispositivo, esto es lo que hacemos comunmente para instalar otra aplicación, simplemente se guardará en un espacio "oculto".

Cabe destacar que debido a lo práctico de su dinámica, Google quiere que los AAB sean obligatorios en todos los Google TV y Android TV. De igual forma debemos destacar que esto no será una instalación automático, ya que requerirá que los desarrolladores migren una aplicación de Android Package Kit (APK) a Android App Bundle (AAB) de forma manual. Medios de nicho estiman que podríamos llegar a ver esto a partir de mayo del 2023. Además, sugieren que aunque esto proporciona casi 6 meses para la transición, en la mayoría de los casos un ingeniero tardará aproximadamente 3 días en migrar una aplicación de TV existente de un formato al otro.

Las versiones actuales ya traen control, pero para quienes desean invertir poco, pueden comprar la versión austera en la que el celular funge como un control para transmitir todo en la pantalla de televisión o incluso monitor. FOTO: Adobe Stock

¿Cómo pueden hacer la transición las aplicaciones de TV?

Este paso solo lo recomendamos usar a los desarrolladores, pero para obtener más información sobre cómo migrar a un paquete de aplicaciones de Android (AAB), puedes consultar el siguiente link. Advertimos que la descripción está en inglés y que lo ideal es que solo los ingenieros, expertos en tecnología, entre otros especialistas, sean los que realicen los siguientes pasos:

Explorar el formato AAB, y encontrar los pasos para crear y probar un AAB. Se debe consultar la sección de preguntas frecuentes para evitar tropiezos.

y encontrar los pasos para un Los paquetes de aplicaciones son totalmente compatibles con Android 5.0 de nivel de API 21 y superior. Ciertas funciones de App Bundle no son compatibles con las versiones de Android anteriores a Android 5.0.

son totalmente con de nivel de y superior. Muchas aplicaciones de TV se han desarrollado con Android 5.0 o superior. Por ende, Google TV se lanzó en Android 10 que es un nivel de API 29 y se vio en el 2020.

se han desarrollado con o superior. Por ende, se lanzó en que es un nivel de y se vio en el 2020. En total, los paquetes de aplicaciones brindan una experiencia tanto para el usuario común como desarrollador. Especialmente en la sala de estar. Gracias por su colaboración en la creación de contenido inmersivo y experiencias de entretenimiento para el futuro de la televisión.

