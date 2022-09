Cómo ver en vivo el paso de los satélites Starlink y no confundirlos con OVNIs

Durante las últimas horas del pasado 8 de septiembre y las primeras horas del día 9, en diferentes plataformas de redes sociales se publicaron varios videos de supuestos Objetos Voladores No Identificados (OVNIs), mismos que de acuerdo con los internautas fueron grabados en diferentes zonas del área metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

Los videos causaron la preocupación entre los pobladores, por lo que muchos comenzaron a hacer teorías sobre el avistamiento.

En aquella noche, muchas personas se percataron que supuestamente se trataba de un objeto en forma de platillo con luces que prendían y apagaban en el cielo.

Sin embargo, más tarde se informó que no se trataba de una “invasión alienígena”, al contrario, los objetos sí están identificados y si trata de los satélites de Starlink que orbitan el planetapara llevar el internet de Elon Musk a todo el mundo, y muchas veces gracias al clima y se pueden ver pasar en las noches.

¿Cómo saber cuándo pasarán los satélites de Starlink por tu ciudad?

Para que no desinformes en redes sociales con videos de supuestos OVNIs, a continuación te vamos a contar cómo puedes saber cuándo pasarán los satélites de Starlink por tu ciudad.

La página findstarlink.com, tiene un funcionamiento muy fácil y útil, pues te dice a qué hora van a pasar por distintas regiones del mundo y cuál será su visibilidad.

Debes tomar en cuenta que el portal se encuentra en inglés, por lo que te decimos todo lo que necesitas saber usar y lo mejor de todo es que funciona igual en PC y móvil.

Lo que tienes que hacer es visitar el portal que te mencionamos en el párrafo anterior. Al estar dentro de él deberás pulsar en la pestaña que dice By name y por defecto te aparecerá la ciudad más cercana y también se desplegará una lista de ciudades; además, se puede meter manualmente tu ciudad de origen.

Paso uno. Foto: Especial

Cuando selecciones tu ciudad da clic en Find Visible Times, el cual buscará los tiempos de visibilidad y te muestra los resultados. Luego se te mostrará una lista con los horarios en los que se puede ver pasar los satélites de Starlink en la ciudad seleccionada.

A pesar de que está en inglés, es muy fácil de entender, pues te da la hora, la fecha a la que pasan, el tiempo de su paso y la visibilidad.

Lista de resultados. Foto. Especial.

También existe la opción de ver paso en tiempo real en un mapa, para esto solo debes dar clic en live map, el cual te abrirá la pestaña llamada Where is Starlink right now?

Where is Starlink right now? Foto: Especial.

SIGUE LEYENDO

¿Un OVNI? Reportan en redes avistamiento de extraño objeto volador en Jalisco

Luces "extrañas" iluminan el cielo de Texas y causan terror entre los pobladores

Filtran espectacular foto de OVNI que estuvo oculta 30 años; se revela secreto de Estado