Filtran espectacular foto de OVNI que estuvo oculta 30 años; se revela secreto de Estado

Hace 30 años sobre el cielo de Escocia un Objeto Volador No Identificado (OVNI) voló como varios avistamientos reportados; sin embargo, aquella nave se convertiría en toda una revelación para los estudiosos del fenómeno extraterrestre por la claridad de la imagen con la que fue capturada la presencia de aquel objeto.

Por lo anterior, se abre aún más la posibilidad de la existencia de vida en otros planetas tras aquel avistamiento ocurrido el 4 de agosto de 1990 en el lago Calvin ubicado a unos 56 kilómetros de Perth, Escocia, el cual quedó documentado por dos excursionistas que caminaban en el lugar.

El avistamiento fue conocido como el caso Calvin. Ambos vacacionistas aseguraron que el OVNI era un objeto metálico que sobrevoló el sitio por alrededor de 10 minutos. Durante dicho tiempo los testigos aseguraron escuchar un zumbido metálico.

Luego de permanecer sobrevolando el lago Calvin, de pronto el OVNI voló a una gran velocidad hasta perderse en el cielo. Sin embargo, antes de darse a la fuga, la nave fue capturada por la lente de la cámara de uno de los excursionistas quien logró hacer seis disparos y tener fotografías con gran calidad.

Con las fotografías como testigos del avistamiento, los excursionistas decidieron llevarlas al rotativo escosés Daily Record, pero éstos en lugar de publicarlas se pusieron en contacto con el Ministerio de Defensa del Reino Unido para que indagaran sobre el caso.

El OVNI del caso Calvin. Foto: @LtTimMcMillan

Aunque no se revelaron en ese entonces las fotografías del OVNI, el Ministerio de Defensa consideró que no se trataba de una amenaza para la seguridad de la población, además de confirmar que no era posible identificar a dicho objeto volador.

¿Cómo lograron recuperar las fotos del OVNI?

El investigador de la Universidad Sheffield Hallam, David Clarke, logró encontrar con una copia de una imagen del OVNI, luego de que la Defensa del Reino Unido dispuso extender la clasificación del expediente del caso en 2020, según informó el medio británico The Sun.

Junto a Clarke, también participa en la investigación UAP Media UK, un equipo especializado en brindar información a los medios de comunicación británicos sobre la discusión de los Objetos Voladores No Identificados.

David Clarke consiguió ponerse en contacto con el exencargado de prensa de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido, quien tuvo en su poder una copia de los negativos de las fotos, ya que fue el enlace directo entre el Daily Record y el Ministerio de Defensa.

No obstante, el investigador no ha logrado dar con el paradero de los excursionistas que tomaron las fotos, por lo que pide a cualquier persona que tenga información sobre su localización le ayude a hallarlos para que Clarke encuentre la verdad del caso Calvin, aseguró.

RMG