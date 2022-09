Instagram prueba esta nueva función para compartir contenidos

Instagram es una plataforma que comenzó en la especialidad de las fotografías, pero poco a poco aumentó su popularidad y empezó a implementar nuevas funciones que mejoran tanto la fluidez como la experiencia de usuario.

Entre las funciones que poco a poco se implementaron fue la capacidad de intercambiar notas de voz en una conversación, así como la división de los chats, tanto general como principal, para poder tener el control de los mensajes que llegan a nuestra cuenta. En otras plataformas como Twitter, Facebook podemos compartir directamente publicaciones de otras personas, solo es cuestión de pulsar un botón y podemos tener en nuestro perfil, toda la imagen, así como la información, pero en el caso de Instagram esto no es así.

Instagram no permite compartir las publicaciones dentro de nuestro perfil, únicamente podemos enviarlas directamente a historias, o bien por mensaje privado, pero no en nuestro muro, únicamente se puede hacer utilizando aplicaciones de terceros, cómo cuál no es del agrado de muchas personas, ya que algunas de estas implementaciones requieren datos de acceso a la cuenta para poder operar.

Nueva función de Instagram

Ahora sabemos que finalmente esto esta por cambiar, Instagram acaba de anunciar que después de tiempo se implementará la función de repost, que permite compartir directamente a nuestro perfil, solo es cuestión de pulsar el botón para tener el post en nuestra cuenta.

La información que viene por parte de TechCrunch directamente del portavoz de meta, empresa encargada de llevar Instagram, Facebook y WhatsApp, mencionan que están buscando implementar la función de compartir, solo pulsando un botón, seguido de esto mediante Twitter, Matt Navarra público una imagen de como luce la nueva interfaz de Instagram con el botón de repost, cuando el usuario pulsa en este, se abrirá todo lo que a re compartido de otros usuarios.

Estamos explorando la capacidad de volver a compartir publicaciones en Feed, similar a cómo puedes volver a compartirlas en Historias, para que la gente pueda compartir lo que resuena con ellos, y para que a los creadores originales se les acredite su trabajo. - Portavoz de Meta

El botón justo se ubica junto al de Reels por lo que solo bastará en pulsar en él para poder ver todo lo que se ha compartido, al observar en el tweet que ya hay un diseño de interfaz, significa que hay un avance considerable en cuanto al desarrollo y que solo será cuestión de tiempo para poder observar la nueva característica en nuestras cuentas. Con esto ya podemos tener publicaciones de otras personas directamente en nuestras cuentas.

Nuevo botón.

Foto: @Matt Navarra

