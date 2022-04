Twitter alista función Editar y así será; ¿el primer logro de Elon Musk como accionista de la red social?

Tras darse a conocer la noticia de que Elon Musk había comprado parte importante de las acciones de Twitter, muchas personas comenzaron a pensar cuáles serían los cambios que tendría dicha plataforma. Ahora sabemos que la app tendrá algunas novedades, y al parecer el multimillonario no tiene nada que ver por el momento.

Hace un par de días mediante un tweet, Elon Musk publicó una encuesta dónde preguntó si Twitter debería de colocar el botón editar, para que con esto esto todas las personas pudieran modificar sus tweets una vez publicados.

Al día siguiente de haberse publicado ésta encuesta, Twitter confirmó que estaba trabajando en el botón editar. Rápidamente los usuarios comenzaron a cuestionaron si dicha decisión partía de la idea de Elon Musk, a lo que la empresa contestó que ya llevan trabajando más de un año en dicha función.

¿Qué pasará con Twitter?

A pesar de que muchas personas creyeron que el botón editar era una broma del día de los inocentes, Twitter ya ha mostrado como luce y también ha realizado múltiples tweets en los que confirma que no se trata de una broma, algunos usuarios incluso citaron a Elon Musk y agradecieron por su supuesta aportación. Sin embargo, Twitter ha dicho en múltiples ocasiones que su pregunta así como los resultados no tienen nada que ver con la decisión de desarrollar dicho botón.

Twitter también se han pronunciado sobre otros temas, por ejemplo dicen que no van a reestablecer la cuenta de Donald Trump, a pesar de que Elon Musk tuvo una serie de tweets cuestionando la libertad de expresión sobre la plataforma, no le suspenderán las cuenta ni mucho menos, además todas las decisiones importantes no son tomadas por la junta o los accionistas, cada cambio viene directamente de las personas que trabajan día a día en Twitter.

Elon Musk no formará parte de la junta directiva de forma inmediata, todo esto ocurrirá hasta la reunión de 2024, además no puede tener más del 14.4 por ciento de las acciones de la compañía, bajo éste panorama es complicado que tome control total o decisiones que cambien completamente el rumbo de la compañía, así que solo le queda esperar a que llegue la fecha y si todo permanece igual en cuanto a sus políticas de participación, no podrá modificar Twitter como el quiera y tendrá que someterse a lo que digan los empleados que trabajan día a día en la compañía.

