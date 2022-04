¿Cómo saber si ya es momento de cambiar el cargador de tu celular? Sigue estos tips

Regularmente las personas usan su celular por lo menos cuatro horas al día, evidentemente esto hace que se agote la batería. Sin embargo, muchos usuarios no toman importancia al cargador del mismo, así como sucede con las baterías poco a poco se degrada, por lo que a continuación te dejamos algunos tips para saber si ya es momento de reemplazarlo.

El cargador de nuestro dispositivo móvil es algo que siempre usamos y que regularmente no le prestamos mucha atención, de acuerdo a Make Use Of, durante el 2008 las fallas eléctricas causaron un aproximado de 53.000 incendios en hogares, esto tiene que ver directamente con una mala instalación eléctrica e incluso hasta con cargadores dañados.

¿Cuándo debemos remplazar un cargador?

De acuerdo al sitio Cable Wholesale, hay algunas señales que nos indican si nuestro cargador debe o no ser sustituido, las cuales son las siguientes: Si nuestro dispositivo móvil se calienta de una forma anormal o drástica, recuerda que todos elevan la temperatura, sin embargo hacerlo de una forma excesiva, puede denotar un problema con el cargador.

También si algunos botones, pantalla o demás no funcionan mientras se está cargando el dispositivo, en caso de que el cargador esté doblado o tenga cable enredado también puede ser una señal, otro punto importante es la higiene que se tiene al momento de usar el cargador, hay algunos que realmente no requieren un cambio, solo una limpieza cuidadosa pero debido a la suciedad puede que no carguen de forma efectiva nuestro dispositivo.

Una vez que has considerado estos puntos es momento de evaluar si realmente necesitas o no cambiar de cargador, recuerda que los cargadores contienen plástico y lo mejor es preguntar dónde hay sitios especializados de reciclaje para no contaminar con solo tirarlo a la basura, por otra parte si tu cargador se calienta demasiado, también es momento de reemplazarlo ya que podría ocasionar una falla eléctrica.

Finalmente, algunos cargadores cuando ya presentan degradación ya no cargan adecuadamente nuestra batería, es decir pasa mucho tiempo y el porcentaje de nuestro dispositivo no incrementa como lo hacía anteriormente, todo este conjunto de señales son las que nos permiten conocer el estado de salud de nuestro dispositivo.

Antes de tirarlo o desecharlo es importante revisar las conexiones eléctricas, estado de la batería de nuestro dispositivo e incluso hasta que el cable sea original, que no presente algún tipo de inconveniente como que esté rasgado, todo o sucio, si no existe ninguno de estos problemas entonces es hora de adquirir un nuevo cargador, la recomendación es que sea original y hecho específicamente para tu dispositivo, esto con la finalidad de que no tengas ningún problema al momento de cargar tu celular.

