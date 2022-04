WhatsApp: Con este truco podrás saber quién tiene agregado tu número

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en todo el mundo cuenta con funciones que hacen de la comunicación algo más sencillo, desde usar imágenes, videollamadas, notas de voz entre otros elementos, poco a poco se complementa para poder mejorar la experiencia de las personas que la usan.

Actualmente para poder comunicarse con alguien basta con agregarlo a la agenda de contactos y con esto automáticamente podemos enviarle un WhatsApp a dicha persona. Sin embargo, esto también se vuelve en una desventaja debido a que básicamente cualquier usuario que tenga tu número puede llamarte y enviarte información a través de la app.

Afortunadamente, existen algunos métodos que permiten conocer quién nos tiene agregados en WhatsApp, así como si fuimos eliminados de su lista de contacto. Para ello, dentro de la aplicación hay una función llamada listas de difusión, esta nos permite enviar un mensaje a varias personas al mismo tiempo, esto solo se puede hacer con personas que nos tienen en su agenda, en caso de que nos haya eliminado, no es posible enviarle un mensaje de lista de difusión.

Para poder usar la función de lista de difusión solo hay que entrar a WhatsApp, pulsar en los tres puntos que están en la esquina superior derecha y pulsar sobre Nueva difusión, esto nos enviará al menú donde tenemos una lista de contactos, podemos elegir aquellos que no tengan nombre o foto de perfil y enviar un mensaje de prueba.

Habrá que esperar aproximadamente una hora ya que también puede coincidir con que la persona no tenga una conexión a internet y no reciba el mensaje, en caso de que haya pasado el tiempo y aún no reciba el mensaje significa que no nos tiene en su lista de contactos, recuerda que también dentro de una conversación puedes dejar presionado sobre el mensaje, pulsar en info y aquí te indica si ya le llegó el mensaje e incluso si ya lo leyó.

Esta es una de las maneras en las cuales podemos conocer si alguien nos tiene o no en su lista de contactos, dicha función también nos puede ayudar al momento de enviar mensajes de forma masiva como en Navidad, Año nuevo u otras festividades donde requieras enviar masivos con solo pulsar un botón.

