¡Última ronda!: se acerca la final de la Copa Mundial y estos consejos te mantendrán invicto ante ciberestafas

Este domingo se jugará la tan ansiada final de la Copa del Mundo entre las selecciones más competitivas de la jornada, Argentina y Francia se enfrentarán ante millones de fanáticos de todo el mundo que los verán en vivo ya sea en el mismo Estadio de Lusail o a través de transmisiones especiales en línea o por televisión. De acuerdo con Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación?, este campeonato promete ser el torneo más visto de la historia. Sin embargo y debido a la gran atención que rodea a este evento, los ciberdelincuentes se subirán una vez más a las tendencias e intentarán robar datos personales y cuentas bancarias.

La final de la Copa del Mundo es de los eventos más esperados del año. FOTO: Adobe Stock

Todo esto con el fin de conseguir sumas de dinero exhorbitantes de los miles de aficionados que han seguido de cerca la temporada futbolera. Es por ello que los expertos de Kaspersky, la empresa especializada en seguridad cibernética, se dio a la tarea de investigar las estafas más comunes que se han visto a lo largo de esta jornada. Si has salido invicto hasta ahora, es momento de que leas las últimas artimañas que estos delincuentes tienen planeado utilizar para estafar a los fanáticos del fútbol. ¡Que la emoción no te gane! Sé precavido y pon atención a los siguientes puntos, pues estos son los cuatro pilares por donde intentarán abordarte los maleantes:

Las apps y sitios falsos

En los últimos años, justo antes de los eventos deportivos más importantes, los expertos en seguridad notaron alzas en el registro de dominios cuyos nombres se basan en la Copa del Mundo, Qatar 2022, FIFA, etc. La mayoría de estos sitios se utilizaron para fraude, como: la emisión gratuita de partidos en vivo. Las apps son un medio de ataque clásico, especialmente para usuarios de Android. A inicios del Mundial, se detectaron más de 50 casos de malware móvil que podía instalar un programa malicioso en el dispositivo de la víctima, y luego solicitar un pago por un boleto, hacer una transmisión en vivo falsa o robar información delicada como: contraseñas, cuentas de correo electrónico, números de tarjeta, etc.



De hecho, un estudio de campeonatos anteriores señala que las víctimas de estafas relacionadas con el deporte suelen ser aficionados ocasionales que quieren ver el partido en vivo o que instalan apps deportivas por primera vez. Por ende, nunca visites ni descargues aplicaciones o sitios sospechosos. Además, si no conoces de deportes, pregunta antes a un familiar o amigo ya que probablemente esta persona te recomiende las mejores páginas para ver la final en vivo, lo que te ayudará a evitar sitios piratas y aplicaciones fraudulentas. Nosotros te recomendamos usar la aplicación de Telegram que pone a tu disposición tres canales para seguir de cerca los partidos sin temor al hurto de datos.

Los ciberdelincuentes empiezan a presionar a sus víctimas en temas de su interés, como en este caso lo es el fútbol. FOTO: Adobe Stock

Canales que transmitirán la Copa del Mundo en Telegram

FIFA World Cup QATAR 2022: te brinda el día a día de las últimas selecciones en el Mundial 2022. Ofrece es detalle a detalle lo que ocurre dentro y fuera de la cancha. El link: t.me/fifawrldcup2022 te permitirá disfrutar tanto en la aplicación como en la versión web, las mejores imágenes de los equipos en su viaje.

te brinda el día a día de las últimas selecciones en el Mundial Qatar 2022: se enfoca en seguir y recopilar las noticias de último minuto de la Copa del Mundo. Para mantenerse al tanto de las novedades del torneo, la mejor opción es ésta. El link: t.me/MundialCatar2022 promete tener las actualizaciones sobre los titulares o lesionados de los equipos. Así como las declaraciones, resultados e incluso datos históricos muy divertidos.

se enfoca en las de de la Videos | Mundial Qatar 22: permite ver todos los goles espectaculares del Mundial de Qatar. Se entiende que debido a la diferencia de horarios no podamos visualizar a tiempo todos los partidos, por esto la solución fue crear un canal que hiciera una recopilación de los mejores momentos de la Copa del Mundo. El link: t.me/VideosMundialQatar22 compartirá todos los goles, para que los suscriptores puedan verlos directamente en la pantalla de su dispositivo móvil.

permite ver todos los goles espectaculares del

Amenazas a tu privacidad

Desafortunadamente, ni las apps oficiales pueden garantizar protección ante la filtración de datos personales. Antes del inicio de este Mundial, ya sonaban advertencias sobre los problemas de privacidad en las aplicaciones que los visitantes de Qatar debían instalar. Éstas podían facilitar el espionaje de los usuarios, algo similar a las vulnerabilidades que se encontraron en las plataformas chinas para los Juegos Olímpicos de Invierno de este año. Por lo tanto, la regla principal de seguridad que debes tener en cuenta, hasta en apps oficiales, es minimizar su acceso a tus datos personales, otras aplicaciones y sistemas de tu celular. Asegúrate de hacer las configuraciones necesarias en cada aplicación que descargues y recuerda remover tales apps en cuanto ya no las tengas en uso.

Cuidado con el Wi-Fi gratuito

La emoción de la final se vive mejor en compañía. Es por esto que grandes grupos de fanáticos se reunirán, no solo en hogares, sino en sitios públicos como restaurantes, bares, parques, y hasta en la calle, para ver el partido final. Pero el precio de dicha conveniencia es el riesgo de encontrarse con cibercriminales. Por eso, sin importar qué tan tentadora o urgente parezca una transacción privada, las redes Wi-Fi sin contraseña no son idóneas para manipular información importante. Cualquier dato que envíes o recibas mediante una conexión pública podría ser visible para cualquiera con acceso al mismo Internet. Incluso, si una red tiene contraseña, esto no significa que sea segura.

La pasión por el fútbol es lo que hace que muchos aficionados caigan ante las estafas. FOTO: Pexels

Un atacante podría conectarse tan fácilmente como tú, ya que los códigos suelen estar impresos en un anuncio visible para todos. Es más, algunos delincuentes van más allá y, en lugar de conectarse a las redes Wi-Fi públicas existentes, crean y atraen a sus víctimas a las propias, las cuales llevan un nombre similar y, así obtienen fácil acceso a su información.

Casas de apuestas falsas

La final de la FIFA siempre atrae la atención de los aficionados al juego de todo el mundo. La gente hace apuestas con la esperanza de adivinar el equipo ganador o el marcador en que terminará el partido para obtener un gran premio. Los estafadores no han perdido el tiempo en intentar aprovecharse de la emoción de los fanáticos creando sorteos falsos. Por ello, han creado páginas de apuestas, donde se les pide a los fanáticos que envíen un SMS con el equipo ganador o el mejor jugador. Por lo tanto, el número de la víctima se agrega a la base de datos de los estafadores para que estos puedan contactarla en el futuro en otros esquemas, o vender sus datos en la red oscura.

“Eventos internacionales tan grandes, inevitablemente atraen a una variedad de estafadores. Hábilmente estos se aprovechan de la confianza de las personas. Las estafas relacionadas pueden adoptar diversas formas, desde la venta de entradas falsas hasta las apuestas deportivas. En tales casos, los fanáticos deben estar lo más atentos posible, ya que sabemos que lo gratis siempre sale caro.”, comenta Olga Svistunova, analista de contenido web en Kaspersky.

Puede que te encuentres sorteos como estos que prometen mucho por "muy poco", lo mejor es no caer en las artimañas e ignorarlas. FOTO: Kaspersky

Para evitar estafas, resguardar el dinero y mantener la privacidad de los datos personales de los fanáticos, los expertos en tecnología nos recomiendan lo siguiente:

Verificar cualquier enlace antes de hacer clic: con solo pasar el cursor sobre el sitio podemos obtener una vista previa de la URL y buscar errores ortográficos u otras irregularidades. También es una buena práctica ingresar solo un nombre de usuario y contraseña a través de una conexión segura. Busca el prefijo HTTPS antes de la URL del sitio, esto te indicará que la conexión al sitio es segura.

antes de con solo pasar el cursor sobre el sitio podemos obtener una vista previa de la y u otras También es una buena práctica ingresar solo un a través de una Valida la información: a veces, los correos electrónicos y los sitios web falsos se parecen a los reales. En particular, lo más probable es que los hipervínculos sean incorrectos, con faltas de ortografía. Sin embargo, los hipervínculos también se pueden disfrazar para que parezcan válidos y lo redirijan a una página diferente, haciéndose pasar por el sitio legítimo.

a veces, los se parecen a los En particular, lo más probable es que los sean con Sin embargo, los también se pueden para que y lo redirijan a una haciéndose pasar por el Corrobora el sitio web: para proteger tus datos y finanzas, es una buena práctica asegurarte de que la página de pago en línea sea segura. Lo sabrás si la URL y comienza con: El HTTPS en lugar del HTTP habitual Un icono de un candado también aparecerá junto a la URL y la barra de direcciones en algunos navegadores será verde. Si no ves estas características, no continúes con la transacción.

para proteger tus es una asegurarte de que la de sea Lo sabrás si la y comienza con: Haz caso a las verificaciones de seguridad de la URL que estás visitando, varios exploradores ya cuentan con este servicio incluido.

La mejor arma que tenemos contra los ciberdelincuentes es la información y prevención. FOTO: Pexels

