Restaura tus fotos, aumenta la cantidad de pixeles y déjalas como nuevas con estas aplicaciones

Se acerca la fiesta favorita de los mexicanos, el Día de Muertos. Parte de nuestra tradición incluye poner una ofrenda para que nuestros difuntos regresen a casa el 1° y el 2° de noviembre. Sabemos que los familiares más antiguos tenían escasas fotografías y algunas ya no tienen la calidad o los colores que antes presumían. Por eso nos hemos dado a la tarea de recopilar las mejores aplicaciones para restaurar su imagen, aumentar el tamaño de los pixeles, y que, además de digitalizarlas, las puedas volver a imprimir para tener un respaldo en físico que poner en el altar.

¿Por qué se pone una ofrenda en el Día de Muertos?

Empecemos con lo básico, sabemos que muchos de los mexicanos ya han visto la famosa película de Pixar que le dio la vuelta al mundo, Coco. Tan solo en el país se robó el título de la más vista en la historia. A este título también lo acompañan entregas como: Día de Muertos y El libro de la vida. Las tres tienen algo en común, el amor a los seres queridos y la importancia de esta fiesta nacional que es indiscutiblemente un orgullo para todos nosotros. Pero, ¿de dónde surge la idea de compartir con nuestros difuntos el pan?

De acuerdo con el Gobierno de México, la ofrenda es un ritual donde el individuo y la comunidad están representados con su dádiva. Este acto sagrado también es considerado “profano” en algunas religiones por el simbolismo y la devoción a la muerte. En específico, ofrendar en el Día de Muertos tiene la idea de compartir con nuestros difuntos el agua, el pan, el vino, la sal, frutas y más que nada, los manjares culinarios típicos de nuestra región.

Se cree que el 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, dedicado a los niños, y el 2° día del mes a los Fieles Difuntos, a los adultos. iStock

Esta práctica se considera un momento para estar cerca de nuestros muertos y dialogar con su recuerdo de lo que fue su vida. Conmemoramos el hecho de que existieron y nos dedicamos a enaltecer su memoria. La ofrenda sirve como el reencuentro a través de un ritual que mezcla la idea de los europeos y los indígenas nativos de nuestra nación. Unimos las flores, ceras, velas de los primeros, con el sahumerio con su copal, la comida y la flor de cempasúchil (Zempoalxóchitl) que nuestros antepasados agregaron al acto ceremonial.

Por ello, la ofrenda que conocemos y replicamos hoy día, es también un reflejo del sincretismo del viejo y el nuevo mundo. Nos unimos para crear este día tan especial que ahora es conocido a nivel mundial. Recibimos a los muertos con elementos naturales, frutales, estelas de olores y fragancias que le nacen a las flores, al incienso y al copal. La ofrenda de muertos debe tener varios elementos esenciales, ya que, de no tenerlos, se tiene la creencia de que podrían perderse en el camino.

¿Qué debe tener mi ofrenda?

Cada elemento tiene su propia historia, tradición, poesía, misticismo y propósito. Debemos contar de forma indispensable con agua, sal, velas, copal e incienso, petate como mantel, izcuintle que es un juguete para los más pequeños, pan como golletes y por último, cañas. Aunado a esto, se deben poner objetos para recordar y ofrendar a los fieles difuntos, aquí entraría el retrato, la imagen de las Ánimas del Purgatorio, el platillo favorito del familiar, las famosas calaveritas de azúcar o chocolate, el licor preferido de quienes vamos a poner en el altar, una grande cruz de ceniza o flores y por supuesto, papel picado.

Cuando ambas culturas se fusionaron, las antiguas tradiciones paganas se mezclaron con las católicas y dieron lugar a estas emblemáticas fechas. FOTO: iStock

Entonces, ¿qué apps debo usar para restaurar las fotos que tenga de mis difuntos?

Lo primero que necesitamos es digitalizar la imagen, tienes dos opciones aquí, utilizar un escáner y una computadora, de igual forma acudir a la papelería más cercana a tu domicilio y pedir esta acción o, hacer uso de las maravillas de tu smartphone con alguna de las aplicaciones que te recomendemos. Una vez hecha esta parte, la fotografía en su versión digital será fácil de arreglar, restaurar e incluso aumentar de pixeles con cualquiera de las herramientas que te presentaremos a continuación.

Para digitalizar la imagen

Hay varias aplicaciones que te pueden ayudar en esta tarea, pero nosotros tenemos cuatro disponibles en su mayoría para Android y iOS, lo mejor de todo es que su interfaz es sumamente fácil de usar y son ¡completamente gratis! Hablamos de:

PhotoScan de Google. CamScanner. Escáner de Fotos. Adobe Scan.

Hay muchas más opciones en cada proveedor de los dos sistemas operativos, pero nosotros ya probamos estos. También es importante mencionar que entre mejor sea la cámara de tu celular, mejores serán los resultados para guardar tus fotos. Nuestras favoritas son PhotoScan de Google que tiene su versión tanto para Android como para iOS. CamSanner también puede digitalizar fotos, pero con un toque más de escáner. La ventaja con esta app es que puedes almacenar desde contenido multimedia hasta archivos y pasarlos a PDF, Word, JPG o imagen larga. Claro que estas funciones ya son premium y su costo es de 4.99 dólares al mes o 49 por un año. Que a la fecha de cambio quedarían en 99 y 899 pesos, respectivamente.

Sin necesidad de contratar las versiones de pago, estas aplicaciones funcionan perfectamente. FOTO: Adriana Juárez

Por su parte, Escáner de Fotos también tiene suscripción que va desde los 179 a los 499 pesos mexicanos pero incluye filtros de restauración, color, escáner ilimitado, etc. Por último, Adobe Scan también es una herramienta sumamente completa y puede almacenar imágenes de pizarra, libro, documento, carné de identidad, tarjetas comerciales, etc. Está más enfocado en documentos, pero también es funcional y seguro para las fotografías. Además, no requiere de pago de ningún tipo.

Apps para restaurar fotos

Una vez digitalizada la imagen, arreglarla será pan comido. Hay miles de aplicaciones de edición que nos pueden ayudar a hacer esta tarea de forma manual o automática. La ventaja de las aplicaciones es que lo hacen en automático y algunas nos dan funciones premium solo con ver ciertos comerciales. Nuestra favorita es:

Remini

Literalmente quita la mayor parte de las líneas y rellena los espacios. En sí, hace uso de la inteligencia artificial de calidad cinematográfica para convertir las fotos de baja resolución a imágenes de alta calidad con enfoque y nitidez. También cuenta con una versión de pago que guarda las imágenes que arregles en su nube, te da múltiples resultados del arreglo a tus fotos y principalmente quita los anuncios. Su cobro es de 89 pesos semanales. Cabe destacar que también arregla videos.

Colorize Images

Ésta regresa el color a las multimedia en blanco y negro. La restauración consiste en filtros simples que el programa adivina cuáles fueron las bases originales para así teñirlas. Además, ayuda a eliminar cualquier rayón que las fotografías tengan. Para colorear gratis basta con ver un anuncio o acceder a su acceso limitado a ocho horas por 9 pesos, o de manera permanente por 749 pesos. Aunado a esto puedes conseguir mucho mejores resultados si una vez procesadas las imágenes por estas dos aplicaciones, llegas a usar PS Express y sus múltiples funciones. Aunque también requiere suscripción para acceder a las herramientas premium, te permitirá usar lo básico para darle el toque final a las fotos.

PS Express permite corregir y rellenar huecos que las otras dos aplicaciones no pudieron hacer de forma automática. Solo que lo tendrás que hacer de manera manual. FOTO: Adriana Juárez

Página para restaurar fotos

Ahora que, si lo tuyo no es instalar aplicaciones y hacerlo todo en una computadora de escritorio o portátil, lo mejor es utilizar una página online que te ofrezca la misma inteligencia artificial de calidad cinemátográfica. Hablamos de Photo restoration with GFP-GAN de Baseten. Se enfoca en brindar mejor color, nitidez y calidad a la imagen. Además cuenta con una galería de fotos para que pruebes cómo se verá el contenido multimedia una vez arreglado. El resultado hecho podrá ser exportado de la página en formato PNG, que es de alta calidad.

Las fotos antiguas son restauradas con Baseten y su tecnología del modelo GFP-GAN. FOTO: Baseten.

Con estas herramientas podrás tener mejores imágenes para adornar tu ofrenda de Día de Muertos y mejor aún, para arreglar tus fotografías el resto del año.

