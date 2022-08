Truco para liberar memoria en tu celular y mejorar su fluidez y rendimiento

Los teléfonos celulares se han convertido en una de las herramientas más utilizadas en nuestro día a día, es por ello que resulta importante mantenerlos actualizados y en las mejores condiciones posibles, tanto estéticas, como funcionales. Por ello, a continuación te explicamos algunos trucos para optimizar su rendimiento.

El primer truco tiene que ver directamente con las aplicaciones, siempre es muy importante tenerlas actualizadas a la última versión, ya que las personas que desarrollan este tipo de software siempre buscan mejorar la fluidez y corregir los pequeños errores con los que cuentan, así que para hacer esto es muy fácil.

Solo tenemos que ir a Play Store, pulsar sobre la foto de perfil ingresar en el apartado de los detalles de cuenta, configuración, red y pulsar sobre Actualización automática, con estas configuraciones podemos tener siempre actualizadas todas las aplicaciones que tengamos en nuestro smartphone.

Versiones ligeras

En el caso de que cuentes con un equipo de gama baja, o no tengas mucha capacidad de memoria o bien no le des mucho uso a ciertas aplicaciones, un truco es utilizar sus versiones Lite, estás tienen un menor peso en cuestión de memoria y también no requieren tanto rendimiento como las versiones completas.

Hay de facebook, Google, Instagram, Twitter y hasta Spotify, por lo que tener todas estas aplicaciones en su versión Lite hará que tú smartphone tenga mayor capacidad de almacenamiento disponible así como memoria RAM, en comparación a usar la versión completa.

Liberar memoria

Sin embargo, si cuentas con un iPhone también hay alguna alternativa, podemos limitar las aplicaciones que se encuentran ejecutando en segundo plano y que consumen batería y otros recursos que podrían ralentizar tu smartphone.

Es muy sencillo hacer esto, solo hay que ir a configuración, general, actualización en segundo plano y elegir "no" con esto ya no se estarán ejecutando aplicaciones todo el tiempo que consumen tanto memoria como batería.

