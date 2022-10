iPad gigante: la nueva apuesta de Apple para competir en el mercado

Apple quiere apostarlo todo como lo hizo con el iPhone 14 Plus, al parecer, a la empresa de la manzanita se le metió la idea en la cabeza de apostar por “crecer” sus productos estrella. De acuerdo con un informe de Wayne Ma del medio The Information, dicho dispositivo se presentaría en el cuarto trimestre del 2023, estaría enfocado para profesionales creativos como artistas gráficos y diseñadores que prefieren una pantalla más grande, además de traer un teclado de mayor dimensión que lo haría cómodo y funcional.

De tener todos estos puntos a su favor y difuminar la línea entre la MacBook, el iPad se podría convertir en el producto más completo de toda la gama de dispositivos que ofrece Apple. Además, y de acuerdo con los analistas que filtraron la información, se comercializarán dos versiones una de 14 pulgadas y la otra de hasta 16, ambas superarían el tamaño de las portátiles de la línea Air, y la última equivaldría a las dimensiones de la pantalla de la versión Pro.

Estos rumores abren ciertas incógnitas en torno a las tabletas de la marca

De hacer este proyecto realidad, el tamaño del dispositivo móvil sería de 16 pulgadas. Cabe destacar que los modelos actuales cuentan con una pantalla de 11 y 12.9 pulgadas, la primera con Liquid Retina y la segunda con Liquid Retina XDR. Sin embargo, los internautas plantearon tres preguntas muy importantes. ¿Cuánto costará?, ¿desaparecerán las actuales presentaciones?, y ¿sacará los accesorios para que se acoplen a sus nuevas dimensiones? Recapitulemos, el iPad Pro empieza su tabla de costos en la versión “pequeña” desde los 20 mil 999 pesos mexicanos; la edición de mayor tamaño tiene un costo de 28 mil 999. Recordemos que sus precios van en aumento conforme a la capacidad de almacenamiento y si se le agregará la opción de datos móviles.

La leyenda “iPad Pro” ahora está impreso en la cara posterior del iPad Pro, a diferencia de antes. FOTO: Pexels

Aunado a esto, hay sumarle los aditamentos como el Apple Pencil de segunda generación, en 3 mil 299 y el Magic Keyboard cuyo precio es de 7 mil 599 y 8 mil 699, dependiendo de la edición. Ahora, para responder la primera incógnita, si consideramos que entre cada versión del iPad tiene una diferencia de 8 mil pesos, el costo aproximado podría ser de mínimo 39 mil pesos. Por su parte, el segundo cuestionamiento que va sobre si quitarán la versión de 11 y 12.9 pulgadas, salió debido a que al menos en la versión Pro mantienen dos tamaños. Sin contar el iPad Air que mide 10.9 pulgadas y la mini de 8.3.

Cabe destacar que la versión de mayor tamaño siempre trae mejores características que su hermano menor. Al menos en la pantalla sí hay una diferencia notable entre cada edición. Entonces lo más lógico es que con la producción y fabricación, llegue a desaparecer el iPad de 11 pulgadas, como ocurrió con el iPhone mini que solo estuvo en la doceava y treceava generación para ser sustituida por la versión plus de esta última entrega. Ahora, si nos vamos a los accesorios, es necesario que esta presentación tenga su propio teclado, ya que el Apple Pencil no requiere modificación alguna… a menos que la compañía de la manzanita presente una renovación el próximo año, pero hasta el momento no hay información al respecto.

Solo los iPad Pro con configuración de almacenamiento de 1 TB y 2 TB incluyen 16 GB de RAM. El resto de configuraciones tienen 8 GB de memoria. FOTO: Pexels

Más rumores…

Ahora bien, si Apple apuesta por algo mucho mayor como en algún momento Craig Federighi, ejecutivo de la compañía, anunció, estaríamos hablando que en lugar de un iPad de tales dimensiones, estaríamos por contemplar el nacimiento de una MacBook con pantalla táctil. En lugar de renovar el sistema operativo del iPad OS, lo veríamos reflejado con en el MacOS. Claro que ni esta información, ni las supuestas nuevas dimensiones de las pantallas de la tableta han sido confirmadas por la empresa. Así que solo nos queda esperar al 2024 para ver con qué nos sorprenderá el monstruo más grande de la industria.

