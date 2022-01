Wordle: Conoce el nuevo juego viral de palabras que llegó gratis a tablets, smartphones y PC

Con el tema de la pandemia, algunos videojuegos se volvieron tendencia, incluso aquellos que no eran populares y que ya tenían tiempo estando disponibles en el mercado, tal y como fue el caso de Among US que se lanzó en 2018 y su éxito llegó hasta 2020.

Aunque apenas comienza el 2022, ya tenemos disponible el primer videojuego viral, se trata de Wordle, un título que llegó a invadir Twitter, con cientos de usuarios compartiendo su resultado dentro de la red social, volviéndolo un tema de tendencia de los últimos días.

¿De qué trata Wordle?

Se trata de adivinar la palabra del día, todos los días en su página web colocan una nueva palabra, las personas tienen 6 intentos para lograrlo.

En cada cuadrado tenemos que colocar una letra para formar una palabra que se encuentre en el diccionario, recuerda que cada línea es un intento, cuando estamos tratando de adivinar sobre qué palabra se trata nos aparecerán marcadas en color y según el color está correcta o incorrecta la letra, en la imagen nos explican que la letra G cuando está marcada de esa manera significa que la palabra del día lleva una G en esa posición por otra parte a veces marcan las letras que si están en la palabra sin embargo su posición no es la correcta.

Ejemplo con la palabra del día

Lo primero que hay que hacer es ir acceder al sitio web el único requisito es tener conexión a internet activa y es compatible con cualquier dispositivo, tanto en computadoras como en smartphones y tabletas.

Una vez que estamos dentro de la página web podemos pulsar en cada palabra o bien escribirla con nuestro teclado.

En este primer intento me indica que las letras “A” y “L se encuentran correctamente en la palabra mientras que la “R” si está presente pero su posición es incorrecta, en el caso de que quieras activar el modo oscuro o un modo para personas daltónicas solo tienes que presionar en el engrane.

Poco a poco vas tratando de adivinar las palabras hasta llegar al resultado final, aunque recuerda que solo tienes 6 oportunidades para hacerlo.

Siguiendo con la palabra del día, ahora la “R” ya se encuentra en la posición correcta, solo es cuestión de conocer las primeras 2.

Lo que debes saber

El juego solo acepta palabras que estén en el diccionario, de lo contrario saldrá un mensaje diciendo que está incorrecta

Una vez que adivinaste la palabra te saldrá en cuanto tiempo colocarán la que sigue así como tu resultado, mismo que puedes compartir en tus redes sociales

El resultado no muestra la palabra del día, para no arruinar la experiencia, solo muestra tus intentos exitosos y fallidos.

Este es un videojuego completamente gratuito ha comenzado a viralizarse en Twitter, incluso ha llegado al punto en que celebridades como Jimmy Fallon han compartido su resultado del día.

