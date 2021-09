WhatsApp: TRUCO para saber quién está conectado y cuándo

Desde hace ya varios años, WhatsApp se convirtió en una aplicación imprescindible en el smartphone de cualquier persona, pues con ella de una manera sencilla y rápida nos podemos comunicar de manera instantánea con cualquiera de nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo o colegio.

Debido a esto, cualquier novedad, cambio o truco de la aplicación resulta de interés para muchos de los usuarios de la app de mensajería instantánea más usada del mundo.

Ahora te presentamos paso a paso cómo saber quién está en línea recibiendo una notificación cuando alguien se conecte y cuándo han realizado sus última conexión.

Imagen de la extensión “WA Web Plus For WhatsApp”. Foto: Especial

Así puedes recibir notificaciones cuando alguien esté en línea

Como muchos de este tipo de trucos debemos señalar que esta función no está disponible de manera nativa dentro de la app de WhatsApp, por lo que es necesario descargar e instalar la extensión para Google Chrome “WA Web Plus For WhatsApp”.

Luego de instalar la herramienta, tendrás que hacer lo siguiente con Google Chrome desde un computadora.

Debes iniciar sesión por medio de Whatsapp Web.

Posteriormente tendrás que dar clic sobre el icono de la extensión instalada.

Tras realizar este paso, verás cómo se te abre la interfaz de la extensión, como puedes observar en la foto inferior. En esta zona verás la pestaña "Mejoras" y el apartado "Personalizar" donde activarás la función "Resaltar contactos en línea" y "Notificar sobre contactos en línea".

Al activar estas dos funciones, ahora te aparecerá una notificación emergente cada vez que alguno de tus contactos esté en línea mediante un círculo verde en su foto de perfil.