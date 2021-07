WhatsApp: ¡OJO! Si usas esta app la plataforma de mensajería te va a cerrar la cuenta

¡Atención! Si eres de las personas que entre sus aplicaciones tienen la versión GB WhatsApp deberías de pensar en eliminarla, porque la plataforma eliminará las cuentas de quien tenga instalada en su Smartphone.

La aplicación de mensajería instantánea WhatApp no permite el uso de versiones avanzadas que no admita la empresa adquirida por Facebook, cabe señalar que esta aplicación se encuentra disponible en todos los smartphones, desde Apple (iOS) hasta Android (Google Play).

Primero a cada usuario que utilice GB WhatsApp le llegará un mensaje dentro de la aplicación en la que se les notificará que la cuenta se encuentra “suspendida temporalmente”.

Por este motivo tendrán que empezar a usar nuevamente la versión oficial de WhatsApp, si hacen caso omiso su cuenta podría ser suspendida permanentemente.

¿Por qué debo de eliminar WhatsApp?

GB WhatsApp es una aplicación no oficial, al igual que WhatsApp Plus, estas aplicaciones son versiones alteradas que violan las condiciones de servicio de la empresa y no cumplen con los lineamientos establecidos por la plataforma, además no está permitido validar sus prácticas de seguridad.

WhatsApp GB tiene funciones extras entre ellas hacer más personalizables las salas, nuevas funcionales para chats, llamadas y muchos extras más que lo hacen versiones más avanzadas que la que conocemos.

Pero lo que muchos usuarios no saben, que así como tiene funcionalidades muy buenas, sus desventajas son que causa un gran riesgo para la privacidad de quien lo instala en su teléfono celular, tanto que no puede ser descargado por Google Play o App Store, debe ser en formato APK, cuyo riesgo es infectar el aparato electrónico.