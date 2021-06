TIPS y consejos para elegir los videojuegos de temporada para tus hijos

Seguramente muchos de ustedes han estado en la disyuntiva de qué juego comprar cuando se viene la temporada fuerte de lanzamientos y realmente es una decisión difícil de tomar, sobre todo si nuestro presupuesto es quien nos marca la pauta. Recuerdo tener amigos que no tenían bronca y se compraban los tres o cuatro estrenos principales de la temporada, pero yo sí tenía que pensarle bien y elegir el título que más provecho pudiera sacarle, claro, cuando se trataba de Metal Gear, ni lo pensaba.

Normalmente de ese bombardeo de 20 a 30 títulos que se estrenan en estas fechas, hay pocos que se posicionan como favoritos o de “compra obligada” pero aun así, considerando el costo de los videojuegos, no está fácil desembolsar mil 300 pesos en promedio por cinco o seis juegos en tres meses.

En muchas ocasiones tenemos trimestres donde se lanzan hasta 10 juegos, que para un gamer promedio, son obligados (yo siempre los quiero todos). No todos costarán mil 300 pesos, pero si sacamos una media, estamos hablando de un gasto aproximado de unos 13 mil pesos, ni aprovechando el buen fin te los compras todos, la neta, y eso solo son 10 de los 44 que se van a lanzar.

Habrá algunos que me dirán “cámara papá gamer, no te alucines, de ahí solo valen la pena tres o cuatro” aun así banda, esos tres o cuatro son cinco mil rupias, así que, el tema principal de este artículo, no se pierde y es que, cuando éramos nosotros no teníamos bronca, pero ¿qué pasa cuando nuestros retoños quieren todos los títulos o cuando tenemos más de un hijo, con diferentes gustos y nos arman su lista de solicitudes y ya ni pensar en los juegos que queremos nosotros? La verdad es más difícil decirles que no, pero se puede y aquí les voy a dar unos tips:

1. No todos los juegos son para todos. Antes que nada debemos aplicar la vieja confiable y empezar a descartar títulos por su clasificación basados en la edad del morro o morra en cuestión y es que cuando están peques pues no hay tanto rollo y podemos hasta dividirlos en comprar unos en su lanzamiento y otros se los dejamos para las festividades navideñas y reyes.

2. El valor del esfuerzo. Para el caso de los hijos más grandes y también que se encuentran en la edad rebelde y difícil (10 y 17 años) puede tornarse más difícil la negociación, pero también podemos darles fácil la vuelta. En cuanto a los juegos, es preciso analizar qué títulos realmente les gustan para que esto no se convierta en solo comprar por comprar. Por ejemplo, si anteriormente, un juego de mundo abierto o un RPG terminó guardado en el rack o se aburren y solo lo compraron por el hype, entonces lo descartamos, si van mal en la escuela, les puede servir de aliciente para que mejoren sus calificaciones, ellos podrán pedir todos los juegos que quieran, pero de ahí a dárselos, debe depender de qué tanto lo merezcan o se lo ganen.

3. Sistema de ahorros. Una manera excelente para enseñar a ahorrar a nuestros retoños, es también la compra de videojuegos o gadgets y se puede hacer gradualmente. Por ejemplo, podemos decirles que en tal fecha sale un juego y que para alcanzar la meta deben ahorrar tal cantidad a la semana y que nosotros aportaremos un porcentaje que recomiendo sea de la mitad, así les damos una meta alcanzable y les generamos el hábito y el gusto por ahorrar. Posteriormente conforme crecen, el porcentaje va bajando, siempre en común acuerdo hasta que ellos solos llegan ya con la lana y compran su juego. Aquí también podemos hacer aportaciones como recompensas a sus ahorros, por ejemplo, darle unos morlacos para un DLC o para el dichoso pase de temporada.

En todos los casos, siempre es indispensable analizar bien qué juegos vamos a comprar para sacarles todo el provecho, hay juegos que tienen una alta rejugabilidad y nos pueden durar años dándonos entretenimiento. Otra forma de elegir cuando estamos indecisos, es meterse a leer las reseñas de Papá Gamer (hora del comercial) para que se den una mejor idea de a donde inclinar la balanza, ya que todos, absolutamente todos los juegos se anunciarán como la última gran creación, pero no siempre es así, recuerden que se trata de ser objetivo y sobre todo, de aportar sobre los beneficios que podemos encontrar en ese título en especial para nuestros chamacos.

De esta oleada de títulos, ¿cuál o cuáles son los que ustedes esperan con más ansias? Díganme aquí en los comentarios, platiquen conmigo que yo respondo todo lo que me manden.

