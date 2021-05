Conoce estas apps feministas enfocadas en seguridad y concientización

Actualmente el movimiento feminista ha tomado impulso debido a la mayor visibilización de la violencia de género; las protestas y las legislaciones no son la única punta de lanza para impulsar el movimiento y disminuir considerablemente la violencia. Datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) revelan que en México existen alrededor de 80.6 millones de usuarios de Internet, de los cuales 56.4 por ciento son mujeres; por lo que la lucha contra el acoso y la violencia también se traslada a la vida digital en busca de que Internet sea un lugar seguro para las mujeres y las niñas, a continuación enlistamos las apps indispensables que toda mujer debe tener en su smartphone.

Seguridad

Ni una menos

Esta app permite configurar una lista de contactos de confianza, de necesitar activarlo, los contactos recibirán una alerta de SMS que indicará la situación de emergencia y tu ubicación; entre sus funcionalidades está el accionamiento de un botón físico de tu smartphone para no tener que desbloquear el dispositivo; para ello debes presionar rápidamente el botón de bloqueo hasta que el dispositivo comience a vibrar indicando que la alerta se está enviando.

Hollaback

Una aplicación desarrollada por el colectivo Right Rides for Women's Safety en esta plataforma podrás conocer sitios en tu ciudad donde han ocurrido episodios de acoso, intimidación o acoso sexual; la aplicación se alimenta de las aportaciones sus usuarias, en ella podrás participar activamente en la denuncia de incidentes a fin de que otras mujeres no los sufran.

Asimismo es posible, si así lo quieres, detallar en qué consistió la agresión física o verbal e incluso subir una foto del acosador.

Shetaxi

Los servicios de transporte privado como Uber, DiDi, Cabify, entre otros han resultado útiles pero también peligrosos para las mujeres, SheTaxi es una plataforma de transporte que es conducida por y para mujeres, con ella podrás regresar a casa por la noche o hacer recorridos a cualquier hora con la confianza de estar siendo atendida por otra mujer.

Concientización

Gender Timer

En medio de un debate tanto hombres como mujeres deben tener las mismas oportunidades de exponer sus puntos de vista, sin embargo, el mansplaining es una práctica que ha ido en aumento, esta app ayuda a erradicar esa práctica nociva al medir el tiempo que hablan hombre y el que hablan las mujeres.

Enrédate sin machismo

Esta aplicación de origen español, busca prevenir los comportamientos machistas; su nicho es principalmente entre adolescentes a los que busca concientizar sobre los roles de género y el respeto a la figura de la mujer especialmente vulnerable a las agresiones físicas o verbales en esa edad.

La app cuenta con una amplia gama de retos por medio de los cuales los jóvenes reflexionan acerca de las relaciones que establecen con las mujeres que los rodean y la actitud que tienen con ellas, hasta el momento no está disponible para México, sin embargo, en la versión web puedes conocer información relevante para adolescentes.

