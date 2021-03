Feminismo siempre ha estado presente en el arte, más allá de Frida Kahlo

Por años los espacios artísticos han sido marginados para las mujeres a quienes por el simple hecho de ser mujeres se les cierra las puertas dándoles poco valor a sus creaciones pues en la mayoría de las veces sus obras no son reconocidas ni se les da la importancia que sí se les da a las obras creadas por hombres.

Esta problemática de disparidad no es exclusiva del mundo del arte y da muestra de la lucha que millones de mujeres alrededor del mundo realizan todos los días para obtener el reconocimiento que sus contrapartes masculinas tienen por el simple hecho de ser hombres.

La falta de espacios tanto de exhibición y difusión en instituciones como museos o galerías, así como una nula práctica de la paridad de género, son muestra de las dificultades que las mujeres artistas afrontan. Solo por poner un ejemplo, en 2019 la colección del Museo de Arte Contemporáneo (MUAC) contaba solo con el 14% de obras de mujeres y el 64% de sus obras eran de hombres; incluso menos del 4% de artistas del MET son mujeres.

Otra dificultad es la devaluación de su obra, pues piezas creadas por mujeres se venden y subastan por precios menores a las obras creadas por hombres, incluso hay obras que se llegan a subastar hasta por un 46.7% menos de su valor que las obras hechas por hombres.

En entrevista para El Heraldo de México, Andrea Urbina, Daniela Cuevas y Mónica Zamora, gestoras de la cultura y las artes, integrantes de la colectiva “Maldita Musa”, plataforma creada como un espacio dedicado a reivindicar la participación de la mujer como creadora y artista, hablaron sobre el feminismo y el arte más allá de la figura de Frida Kahlo, considerada la artista feminista más icónica del mundo, pero que no es la única mujer que ha logrado romper los estereotipos brillando con luz propia en un mundo dominado por hombres.

Frida Khalo: Su papel y relación con el feminismo

Hay diversos temas que atraviesan la imagen actual de Frida. Claro que fue una mujer artista que luchó por su posición como creadora y no musa en la época de la posrevolución mexicana, una época muy machista y misógina; y que logró exponer aún en vida en México y otros países como Francia, Filadelfia y EUA.

Sin embargo, por otro lado, ejerció o eso sabemos, su libertad sexual de varias formas mostrando públicamente su disidencia, así como sus relaciones sexoafectivas con hombres y mujeres. Ella mostró y defendió su activismo político relacionado con el partido comunista y se representaba en su obra con características andróginas, con algunos rasgos considerados como “masculinos”, pero al hacerlo cuestionaba la expresión y los roles de género, como dejarse el bigote, la ceja y usar pantalones.

También creó obras como "Frida y el aborto", donde habla sobre uno de los muchos abortos que tuvo, y con su pieza “Unos cuantos piquetitos” denunció un feminicidio, temáticas de las cuales no se acostumbraba a hablar en ese tiempo.

Y aunque Frida cuestionó y transgredió estereotipos y se plantó firme en sus ideales, también hay otra parte en la que se le cuestiona realmente porqué es nombrada automáticamente como símbolo feminista.

A diferencia de las otras artistas como Aurora Reyes o María Izquierdo, quienes no son tan conocidas como lo es Frida; se debe a que la esposa de Diego Rivera logró ser conocida por diferentes razones, una de ellas es el haber sido pareja de uno de los “padres” del muralismo.

Sus triángulos amorosos y relaciones lésbicas, también atrajeron la atención hacia ella en gran medida por el morbo que causó la tragedia de su columna y por su uniceja. Por ello Frida es considerada todo un personaje creado colectivamente alrededor de ella.

El feminismo concebido desde el arte

Para las integrantes de esta colectiva no existe un solo feminismo, sino varios que parten de diversos contextos socioculturales que atacan problemas e injusticias acorde a un espacio y tiempo, por ello en el ámbito del arte, el feminismo se concibe de diferentes maneras y son más bien las artistas quienes han usado y usan sus habilidades para expresarse desde lo artístico, manifestarse, alzar la voz y exigir justicia.

En este sentido el arte bien podría ser considerado “artivismo” (arte+activismo), aunque no necesariamente toda pieza de arte activista es feminista y no toda obra artística que cuestione el patriarcado y sus opresiones es feminista.

El arte es político y como tal una forma o medio de protesta que incluso sirve para denunciar el acoso o los abusos que han sufrido tanto las artistas como las mujeres a lo largo de la historia, señalan las integrantes de “Maldita Musa”.

Tristemente por años y prácticamente desde el inicio del arte como una expresión, las obras creadas por mujeres se consideran inferiores a las de los hombres tan sólo por haber sido creadas por mujeres, por ello el feminismo en el arte busca garantizar que se obtenga el mérito que merecen.

Como escribe Lucy R. Lippard, una de las teóricas del arte feminista más importantes: el arte feminista “no es un estilo ni un movimiento, sino un sistema de valores, una estrategia revolucionaria, un modo de vida”, comentan Andrea Urbina, Daniela Cuevas y Mónica Zamora.

De la invisibilidad al nulo reconocimiento: Las dificultades que enfrentan las mujeres artistas

Por siglos se ha invisibilizado el trabajo de mujeres porque el hecho de ser mujeres. Ya sea que hombres han robado sus ideas, esposos que se han adjudicado sus trabajos o porque en sus épocas no podían firmar con sus verdaderos nombres así que dejaban la pieza como anónima o firmaban con iniciales, destacan las integrantes de “Maldita Musa”.

En ese sentido destacaron varios casos famosos como el de Yayoi Kusama que fue plagiada por Warhol, Margaret Keane y su esposo Walter quien se adjudicó mucha de su obra y hasta la firmaba por ella e incluso el caso de la artista Yoko Ono que a pesar de su exitosa y larga carrera sigue siendo criticada y tachada como la esposa de John Lennon y la culpable de la separación de The Beatles independientemente de su carrera artística.

Otra de las dificultades que afrontan las mujeres artistas es que al ser relacionadas con artistas varones suelen ser olvidadas como creadoras y relegadas al puesto de musa que el artista necesitaba para crear arte, siendo que el rol de “musa” incluye la idealización y conceptualización de que la mujer, no es un ser humano, sino una divinidad que no sangra y no siente, por lo tanto cuando esta presenta síntomas de su humanidad, termina siendo víctima de violencia por no cumplir con las expectativas que se tienen de ella, señalan las integrantes de “Maldita Musa”.

La censura es otra de las dificultades u obstáculos que las mujeres artistas afrontan en gran medida debido a que el arte feminista suele ser explícito, por lo que incluso en la era moderna llega a ser eliminado de plataformas y redes sociales como Instagram, Facebook y Youtube por ir en contra de sus normas.

Para la colectiva “Maldita Musa”, esta última situación es hasta contradictoria pues en esas mismas plataformas digitales son las mismas que albergar grupos donde se exhibe pornografía infantil, violaciones o demás casos de violencia.

Uno de los casos más sonados en este sentido fue el performance de la artista mexicana Katia Tirado titulado “El mandil de mi madre” en el que hacía alusión a la violencia doméstica que vivió por primera vez hace cuatro meses y cuya pieza fue retirada de Internet hace un par de semanas

¿Por qué las obras de las mujeres están menos valoradas?

Para “Maldita Musa” esto tiene que ver con que históricamente a la mujer se le ha visto como inferior en comparación con el hombre, desde que no era aceptada en escuelas ni mucho menos universidades, no podía votar ni vestir como quería, entre más cosas. Se piensa que por ser mujer la obra económicamente y simbólicamente vale menos porque en sí la mujer es menos.

¿Qué hace falta para disminuir esas brechas y disparidad en el mundo del arte?

Que las instituciones se pongan las "gafas moradas" y rompan el pacto patriarcal del cual nadie habla, pero es urgente visibilizar; que los varones e instituciones se interesen en conocer más propuestas de mujeres y que estas formen parte de sus colecciones o exposiciones; y que la educación venga desde una perspectiva de género y feminista ya que hay muchas cosas que es urgente desaprender y repensar acerca de la historia del arte.

Maldita Musa: Una trinchera para el arte y el feminismo

Como colectiva “Maldita Musa” y sus creadoras Andrea Urbina, Daniela Cuevas y Mónica Zamora, buscamos desde su pequeña trinchera que apenas comienza a crecer, dar visibilidad a artistas emergentes a través de su plataforma sin importar la edad o nacionalidad.

Actualmente se encuentra la exposición “Hasta la Raíz” en colaboración con la galería Tándem. Una exposición con obra de 26 mujeres tanto mexicanas como de otros países que mandaron su propuesta a una convocatoria que lanzamos hace casi un mes.

Esta colectiva también ha estado invitada para pláticas sobre arte y feminismo en una universidad y en preparatorias, siendo una forma en la que comparten sus conocimientos obteniendo retroalimentación e intercambio de experiencias y sabidurías.

“Nosotras tenemos nuestro correo posteado en nuestra biografía de Instagram, las artistas nos pueden contactar por correo, por mensaje directo o utilizando nuestro hashtag #nosoytumusa,. Siempre contestamos mensajes y siempre estamos en búsqueda de artistas, aquí caben todas, las que ya exponen, las que van para allá y las artistas de closet. Lo que nos importa es visibilizar que las mujeres creadoras existen y están en todos lados”.

