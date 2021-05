Los juegos de PlayStation ahora en tu celular, ¿Cuándo y qué títulos?

Desde hace ya varios meses Sony ha emprendido una campaña estratégica que tal vez para muchos les parezca un tanto extraña, pues siempre se caracterizó por ser una de las empresas más herméticas en cuanto a sus juegos exclusivos se refiere. Sin embargo, esto parece estar cambiando con las recientes liberaciones que PlayStation ha hecho en otras plataformas como Steam y PC.

¿Qué juegos exclusivos ha liberado Sony y por qué?

Days Gone, uno de sus exclusivos del 2019 acaba de ser lanzado en el 2021 para las computadoras. Ahora y para deleite de todos los gamers que prefieren jugar en una PC podrán hacerlo con ligeras mejoras en cuanto a su control y tasa de frames. Otras obras que también se lanzaron a la plataforma de PC son Death Stranding y Horizon Zero Dawn.

En cuanto a las razones de Sony para llevar a cabo esta jugada, Jim Ryan, jefe de la marca PlayStation en entrevista con GQ Magazine, ha comentado que:

"Particularmente a partir de la segunda mitad del ciclo de PS4, nuestros estudios crearon juegos maravillosos y geniales. Existe la oportunidad de exponer esos grandes juegos a una audiencia más amplia y reconocer la economía del desarrollo de juegos... el coste de hacer juegos aumenta con cada ciclo, ya que el calibre de la IP ha mejorado. Además, ha aumentado nuestra facilidad para ponerlo a disposición de quienes no tienen una consola. Así que es una decisión bastante sencilla para nosotros".

Videojuegos en el celular: el siguiente paso de PlayStation

En sintonía con esta nueva visión de Sony y PlayStation de acercar sus obras de arte a más personas, parecer ser que el siguiente paso es llevar algunos de sus exclusivos a versiones móviles, en smartphones para ser más precisos. Aunque aún no saben todos los detalles, el rumor comenzó cuando Sony publicó una vacante para desarrollador de videojuegos móviles.

De nueva cuenta Jim Ryan salió a confirmar la noticia y de acuerdo con varios portales, Ryan fue quien explicó que se está trabajando en generar nuevos productos de sus exclusivos más populares pero ahora para dispositivos móviles que podrían ver la luz en este año, con las que pretenden tener presencia en tres plataformas diferentes (PlayStation, PC y móviles).

La franquicia que más fuerte suena para ser la primera candidata en debutar en su versión móvil es Uncharted (quien ya cuenta con una versión móvil pero para PlayStation Vita) seguida de otros gigantes como The Last of Us y God Of War.