PlayStation revela los videojuegos que serán gratis en junio 2021

Cada inicio de mes, Sony comparte una lista de juegos gratuitos dentro de la suscripción PlayStation Plus; este sistema no sólo da recompensas de títulos a los usuarios, sino que también ofrece descuentos para la adquisición de juegos en la tienda virtual.

En meses anteriores, la empresa nos dio la oportunidad de descargar Final Fantasy VII Remake, Remnant: From the Ashes, Farpoint VR y Maquette. Los usuarios consideran que fue uno de los mejores meses de Playstation Plus.

Faltan pocos días para que llegue junio y con ello los títulos que estarán de forma gratuita en la suscripción, entre ellos se encuentra: Star Wars: Squadrons, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown y Operation: Tango.

Star Wars: Squadrons

Este juego lanzado en 2020 es uno de los simuladores más realistas de la guerra de las galaxias. Un plus es que el juego cuenta con soporte de realidad virtual, lo que ofrece la posibilidad de disfrutar de una experiencia más realista e inmersiva.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Si eres fanático de los videojuegos de peleas, y de la vieja escuela, Virtua Fighter es para ti. Esta entrega forma parte de una de las sagas más importantes en el ámbito del combate en tres dimensiones, siendo un remake del original Virtua Fighter 5 de 2006.

Operation: Tango

Este videojuego, a grandes rasgos, es una propuesta cooperativa de espionaje en la que dos jugadores tomarán el control de un agente y un hacker en cubierto para resolver diferentes enigmas.