Conoce los videojuegos de PlayStation que llegarán a STEAM

Desde hace tiempo PlayStation ha estado llevando algunos de sus títulos más exitosos a PC, posterior al lanzamiento en su consola, tal ha sido el caso de Horizon Zero Dawn, Days Gone e incluso Predator: Hunting Grounds. Ahora sabemos que Sony aterrizará oficialmente en PC con 26 videojuegos.

La estrategia de Sony apunta a expandir la audiencia de PlayStation, sin importar la plataforma, razón por la que ha confirmado la llegada a Steam a través de una sección dedicada 100% a PlayStation Studios.

PlayStation Studios es el hogar del desarrollo de los estupendos juegos de inmersión de Sony Interactive Entertainment, incluyendo algunos de los títulos más populares y aclamados por la crítica en la historia del entretenimiento.

Actualmente, el catálogo está integrado por 26 registros, conformado por 5 videojuegos y 21 a DLCs. Hasta el momento se ha confirmado la llegada de Predator: Hunting Grounds, Horizon Zero Dawn: Complete Edition, Guns Up!, Everybody’s Gone to the Rapture y Helldivers: Dive Harder Edition.

Sin embargo, se ha mencionado que el apartado de PlayStation Studios estará integrado, en su primera etapa, por 44 juegos que llegarán próximamente. Por lo que habrá que esperar un par de semanas para conocer los títulos de PlayStation que llegarán a Steam, cabe mencionar que este catalogó continuará expandiéndose gradualmente.