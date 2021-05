No sólo es Musk o Zuckerberg, Jack Dorsey, de Twitter, tiene estos vínculos con criptomonedas

La compañía Square, perteneciente a Jack Dorsey cofundador de Twitter, que ofrece servicios financieros tecnológicos, informó que sus ganancias en el primer trimestre duplicaron las expectativas de los analistas, en medio del auge por la demanda de criptomonedas.

Según se había previsto, la compañía Square tendría ganancias de 16 centavos por acción, sin embargo, la compañía terminó ganando 41 centavos por acción, por lo que la compañía obtuvo ingresos por 5,060 millones de dólares, superando la predicción de 3,369 millones de dólares.

Por su parte, durante un discurso, el CEO de Square, el propio Jack Dorsey, enfatizó que la.misión de la empresa es apoyar a la criptomoneda Bitcoin para que se convierta en "la moneda nativa del Internet.

La compañía del cofundador de Twitter se ha convertido en una de las primeras empresas en invertir parte de su tesorería en Bitcoin.

Por otro lado, la primera compra de Bitcoin por parte de la compañía tuvo un valor de 263.7 millones de dólares.

Square no es la.orimers empresa que invierte en Bitcoin a ya que compañías como Tesla, de Elon Musk también ha hecho diferentes operaciones con la criptomoneda.

Fanatismo por la criptomoneda

Jack Dorsey, cofundador de la red social Twitter, llamó la atención de miles de personas, ¿la razón? Un reloj. Y no, no se trata del último y lujoso modelo de Rolex o alguna otra marca de relojería de prestigio sino todo lo contrario a estilo y joyería. El reloj de Dorsey no marcaba las horas, tampoco había detrás expresiones esotéricas ni mucho menos te ayuda a encontrar pokemones.

El reloj del cofundador de Twitter Maracaná no más no menos que actualizaciones "minuto a minuto" de la cotización de la criptomoneda bitcoin,

La empresa Coinkite sacó ese reloj al mercado para conmemorar los diez años de bitcoin, su valor ronda los 399 dólares.

Así funciona el reloj Bitcoin

El funcionamiento es sencillo, el mecanismo del reloj se conecta a la red local (Twitter) y controla un puñado de estadísticas: el precio de esa moneda, la media de las cotizaciones o las equivalencias de conversión, por lo que las actualizaciones minuto a minuto del precio de la criptomoneda llegará hasta donde te encuentres.

