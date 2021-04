Elon Musk pone a pelear a usuarios de Dogecoin y Bitcoin, entérate cómo lo hizo

Elon Musk es una de las figuras más relevantes y polémicas en los últimos años, pues aparte de ser una de las personas con mayor cantidad de dinero en el mundo, el CEO de Tesla siempre ha apoyado el uso de las criptomonedas, de dos en particular: dogecoin y bitcoin.

What does the future hodl? @elonmusk

¿Cuál es la hodl del futuro? preguntó en su cuenta de Twitter a todos sus seguidores, y aunque no se refirió a ninguna criptomoneda en específico, la palabra “hodl” es propia del ecosistema de las Fintech y se utiliza para describir el acto de comprar y reunir monedas para no gastarlas. Las respuesta no se hicieron esperar por parte de los demás usuarios y lo que empezó como una simple encuesta, se convirtió en un debate entre ellos.

Los #doge y #bitcoin son los que más salieron a relucir en dicha encuesta, la cual también recibió respuestas por parte de figuras reconocidas en el medio Fintech, como el caso de Adam Back, CEO de Blockstream (una plataforma para el intercambio y compraventa de criptomonedas), quien aseguró que el bitcoin es la opción más segura y obvia.

Las respuestas de apoyo al dogecoin tampoco se hicieron esperar, pues aunque todos saben que este activo virtual fue creado como una broma, no es sorpresa que Elon Musk ha mostrado su apoyo total al doge y de hecho muchos expertos en el tema aseguran que su valor se ha inflado en los últimos días gracias a los tuits de Musk mostrando su confianza en el dogecoin.