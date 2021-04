Zelda: ¿Por qué es tendencia en Twitter?

The Legend of Zelda es un clásico videojuego que fue publicado en 1986, originalmente llegó a la consola Famicom, juego que poco después fue convertido a versión cartucho para el NES y de ahí lo demás es historia.

Secuelas como The Adventure Of Link, A Link to the Past y Link’s Awakening cimentaron la franquicia y la adaptaron a las nuevas tecnologías, siendo este último el primer juego de Zelda diseñado para una consola portátil.

A pesar del éxito de la saga, tuvieron que pasar 5 años para que Nintendo lanzara otra aventura de nuestro hyrulean favorito, esta vez utilizando la potencia del Nintendo 64 con la exitosa entrega Ocarina Of Time en la que pudimos ver por primera vez a Link explorando un mundo en tercera dimensión y también con Majora’s Mask.

Esta saga se ha convertido en una de las favoritas, con mayor comunidad en todo el mundo, y un reto en Twitter de seleccionar tu videojuego favorito lo ha demostrado. Por esta razón, el día de hoy, lunes 12 de abril, se ha posicionado como un tema de tendencia en Twitter.

A través de esta red social muchos usuarios han compartido recuerdos, historias y por supuesto parte de su colección. Este año también se celebra el 35 aniversario por lo que es posible que sea revelado el tan esperado título de Breath of the wild 2.

Aquí te dejamos algunas de las publicaciones más destacadas de esta tendencia:

La llegada a una isla paradisiaca no es un sueño para tod@s... ¿O si? uD83CuDFDD?uD83CuDFDD?uD83CuDFDD?



¡Vuelve a visitar Isla Koholint en tu Game Boy o Game Boy Color con estas 2 preciosas ediciones de Zelda Link´s Awakening DX, edición RETAIL y ARTE REMAKE! ??uD83DuDC9EuD83DuDC96uD83DuDE0D#Retro #RETROGAMING #retrogames pic.twitter.com/3Rfb78dzjW — RetroMaximo (@RetroMaximo) April 12, 2021

Difícil, pero Zelda, Pokémon y Dark Souls :3 https://t.co/QdFyjUWsny — KouMugetsu uD83DuDC3AuD83DuDC30 (@KouMugetsu) April 12, 2021