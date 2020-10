Hyrule Warriors: Age of Calamity, la nueva entrega de The Legend of Zelda

Por si no hubiera sido suficiente con el Nintendo Direct de la semana pasada con todos los anuncios por el 35 aniversario de Super Mario Bros, y el anuncio oficial del precio del Xbox Series X, Nintendo lanzó el trailer de Hyrule Warriors: Age of Calamity, una nueva entrega del mundo de The Legend of Zelda.

En este juego que será exclusivo de Nintendo Switch los jugadores vivirán una aventura en un tiempo 100 años antes de Breath of the Wild, antes de que ocurriera la Gran Calamidad.

En Hyrule, antes de que fuera destruido, los jugadores se enfrentarán a épicas batallas manteniendo la línea del primer juego ya que contará con escenarios en 3D y según el anunció contará con multijugador cooperativo local.

Hay que recordar que en febrero Zelda cumple 35 años de su lanzamiento así que no sería descabellado pensar que esto sea parte de un previo a los festejos de dicho aniversario y la preparación para el lanzamiento de Breath of the Wild 2.

Este videojuego estará disponible el 20 de noviembre y además, con él videojuego se relanzarán estos Amiibos:

https://twitter.com/NintendoAmerica/status/1303347373427523587?s=20

Si quieres ver el trailer de lanzamiento junto con el evento, te dejamos este link:

https://www.youtube.com/watch?v=ifm8tpcO4vw&feature=youtu.be

Por Redacción Digital El Heraldo de México

msr