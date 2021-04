Juego de Tronos podría debutar próximamente en ¿Broadway?

La exitosa serie Juego de Tronos llegará con más sorpresas a cargo de George R.R. Martin, dentro de ellas podría haber un espectáculo teatral en vivo para Broadway.

De acuerdo con las declaraciones de The Hollywood Reporter, el escritor de The Games of Thrones actualmente está trabajando en una obra de teatro Broadway, West End y Australia que se ambientara 16 años antes de los sucesos ocurridos en Juego de Tronos.

La obra podría girar alrededor del torneo de Harrenhal, un evento de diez días considerado como uno de los mayores torneos de Westeros. Adicionalmente se ha dicho que podrían aparecer personajes conocidos de Juego de Tronos, como Ned Stark y su hermano Benjen, Roberth Baratheon, Oberin Martell y Jaime Lannister de apenas 15 años.

Por ahora no se han dado a conocer más detalles al respecto, pero es muy probable que durante 2021 se den a conocer más novedades de esta obra y de todos los proyectos de los que se involucró George R.R. Martin, ya que recientemente Martin anunció la firma de su contrato con HBO para continuar produciendo nuevas series de The Games of Thrones.