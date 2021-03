¡Buenas noticias! Netflix podría estrenar más de 40 títulos de anime en 2021

En los últimos años, Netflix ha aumentado su popularidad debido a que constantemente se encuentra ampliando su catálogo, no sólo de películas, sino también de live-action y series animadas.

Actualmente, la plataforma ha logrado captar a un segmento específico de la población que gusta del anime, pues actualmente cuenta con títulos como Aggretsuko, Hellsing, One Piece, Pokémon o My Hero Academia, por mencionar sólo algunos.

Ahora sabemos que Netflix podría seguir expandiendo su oferta de contenidos, desarrollado por estudios japoneses de la mano de lanzamientos como Resident Evil: Infinite Darkness y la adaptación de Record of Ragnarok.

De acuerdo con las declaraciones de Bloomberg, Netflix aprovechó su presentación en la convención AnimeJapan 2021 para revelar que planea lanzar 40 títulos nuevos de anime durante este 2021.

Si bien, es verdad que aún no existen detalles de las series que Netflix planea estrenar, podemos suponer que proyectos como Yasuke, The Way of the Househusband y la adaptación del manga Record of Ragnarok, formarán parte de este grupo que comenzará su estreno en próximos meses.

No queda más que estar atentos y esperar más noticias.