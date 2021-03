Paso a Paso: ¿Cómo recuperar las fotos eliminadas de WhatsApp?

En algún momento de nuestro paso por WhatsApp, borramos alguna foto o video por accidente que nos fue compartido, pensando que no era de gran importancia, y no hay manera de recuperarlas, además, este error se puede complicar más cuando no se pudo solucionar a tiempo, que ni siquiera recuerdas la fecha exacta de la eliminación del archivo.

Afortunadamente, existe una solución a este garrafal descuido en el que existen varios trucos para poder recuperar tu material, en el que, a continuación, te compartiremos paso a paso lo que debes hacer para volver a tener tus imágenes en el carrete o galería.

¿Cómo recupero mis imágenes con 3 simples trucos?

Copia de seguridad

Como sabes, WhatsApp Web crea una copia de seguridad todos los días en donde probablemente se almacenan todas las fotos y video borrados, así que para recuperarlos sigue estos sencillos pasos en tu dispositivo móvil:

Selecciona "Ajustes de WhatsApp" dentro de la app. Dirígete a "menú de Chats". Selecciona el apartado que diga "Copia de seguridad". Desinstala y vuelve a instalar WhatsApp en tu teléfono y restaura la copia de seguridad.

De esta forma, recibirás de forma automática mensajes, fotos, videos, conversaciones, archivos y hasta audios antiguos que han quedado guardados.

Desde WhatsApp Web

La versión de escritorio de WhatsApp, almacena una copia de seguridad, en la que muy posible que tengas las fotos o videos que borraste desde tu dispositivo móvil.

Sigue estos pasos para recuperar tus archivos:

Abre WhatsApp en tu computadora de escritorio e ingresa con el código QR. Selecciona la conversación en donde está la imagen que recuperarás. Selecciona el menú de los "tres puntos". Elige la opción "Descargar" Listo, tendrás las imágenes o video en tu ordenador.

Conecta tu teléfono a tu computadora

Si ya intentaste de todo y aún no logras recuperar tu material, la última opción que queda es conectar tu teléfono a tu computadora vía USB y seguir estos pasos:

Conecta tu celular a la computadora Entre tus carpetas de "Archivos" abre la que lleve el nombre de WhatsApp Identifica aquella que tenga el nombre de "DataBases". Ahí encontrarás archivos con el nombre mgstores.db; cada uno tiene la fecha en la que podrás recuperar tus archivos volviendo a instalar la app.

Recuerda siempre guardar los archivos que son de suma importancia para que no vuelva a pasar algo parecido, y tener siempre una copia de seguridad.

Con información de medios

DRV