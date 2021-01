Sigue estos consejos para limpiar el puerto de carga de tu celular sin dañarlo

Seguramente alguna vez mientras te disponías a recargar la batería de tu celular te diste cuenta que el cargador no entraba bien en el puerto y pensaste que ya se había descompuesto; y en ese momento pensaste que era hora de cambiar la entrada o el cable.

Aunque, en efecto, en algunas ocasiones el puerto de carga de los celulares suele dañarse y ya no se conecta a la corriente, o bien, el mismo cargador es lo que se descompone, en muchos otros casos, el hecho de que el teléfono no cargue suele deberse al polvo o pelusa en la entrada.

Si en algún momento te encuentras en esta situación y tu teléfono no carga, antes de tirarte al drama, revisa que el puerto no esté sucio; te recomendamos que no lo hagas con agua, toallitas húmedas o algún líquido, ya que entonces sí, tendrás que cambiarle la entrada o hasta de celular debido al daño.

A continuación te damos un par de recomendaciones muy sencillas que mantendrán el puerto de carga de tu celular sin mugre:

¡Utiliza un palillo!

Debido a que es muy delgado, este pequeño palito de madera puede ayudarte a quitar la suciedad de la entrada del cargador, sólo introdúcelo con mucho cuidado y recorre el puerto; generalmente el polvo sale en forma de pelusa, pegado a la punta del palillo. Trata de guiarte con luz natural o una lamparita para que no metas de más la punta y dañes alguna entradita.

¡Aire comprimido, la vieja confiable!

En las tiendas de electrónica y cómputo venden botess de aire comprimido, las cuales son muy útiles para arrancarle el polvo a las consolas de videojuegos, laptops, computadoras, teclados, televisiones y otros dispositivos que suelen tener ranuras o entradas.

Dispara una ráfaga de aire comprimido al puerto de carga de tu celular y verás como en segundos la suciedad sale expulsada de la entrada; cuando no salga más polvo quiere decir que ya está completmente limpia.

Y recuerda, si ya seguiste ambos consejos y sigue sin cargar bien, quizá sea momento de llevar tu celular a revisión.

¡Bienvenido a un nuevo nivel de Utopía Geek!