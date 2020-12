Se confirma segunda temporada de “Beastars” junto con el nuevo opening

En algunas semanas llegará la segunda temporada de Beastars y desde Toho Animation, nos revelaron (a través de la cuenta oficial de twitter) el primer episodio de esta segunda entrega que será transmitido en Netflix el próximo 5 de enero. No obstante, este estreno solo está confirmado para Japón.

El nuevo ‘opening’ está interpretada por el dúo japonés de J-Pop YOASOBI perteneciente al sello discográfico Sony Music Japan.

La primera temporada de la serie conto con 12 episodios los cuales ya están disponible en la plataforma de Netflix Latinoamérica, subtitulado en español y doblado al español latino.

SINOPSIS

Tras el horrible asesinato de Tem, una alpaca estudiante de la escuela Cherryton que conmociona a todos los estudiantes. Legoshi, un lobo miembro del club de teatro, que, a pesar de su aspecto aterrador, guarda una sensible personalidad que sin darse cuenta se ve envuelto varios problemas por entablar una amistad con una coneja llamada “Haru”, lo cual no es “normal” entre animales que no son carnívoros.

Por: Ale Ruch