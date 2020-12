¿Qué hago si no puedo entrar a Gmail? Intenta solucionarlo con estos tips

Para nadie es un secreto que Gmail es el servicio de correo electrónico más usado de todo el mundo, mismo que ha reportado fallas desde la madrugada de este lunes y hasta estas horas de la mañana, por lo que si no puedes entrar al servicio, no te preocupes, no eres tú es Gmail.

Sin embargo, lejos de los fallos que este lunes 14 de diciembre ha presentado la compañía tecnológica, Gmail ha conseguido superar al resto de servicios de correo electrónico como Outlook de Microsoft, posicionándose como el servicio más usado y preferido por los internautas.

En ese sentido y ya que sabemos que su uso es indispensable, más aún en esta temporada de home office y clases online, te explicamos cuáles son los problemas de inicio de sesión más habituales en Gmail y la forma de solucionarlos.

Comprueba si el servicio se ha caído

Como ya lo mencionamos si te encuentras experimentando problemas para ingresar a tu cuenta de correo electrónico, no eres tú, no tienes internet, ni tu computadora, simplemente el servicio de la compañía se encuentra fallando y de momento Google no ha informado la causa.

Si aún con esta información no nos crees, puedes comprobarlo tú mismo. Para hacerlo puedes hacer uso del tablero de control de las aplicaciones de Google. Gracias a esta herramienta podremos saber si alguno de sus servicios se encuentra fuera de funcionamiento.

Una vez que lo compruebes y verifiques si Gmail está funcionando correctamente o no, puedes saber si es debido a un error general al que no puedas acceder, de lo contrario continúa leyendo para conocer los errores más comunes y cómo solucionarlos.

Verifica tu contraseña

Uno de los problemas más habituales que se presentan en Gmail, es que los usuarios pueden olvidar la contraseña. Si este es el caso Google ofrece una herramienta de recuperación que se puede utilizar para restablecer muy fácilmente la contraseña.

Otra cosa que debes verificar y tener en cuenta es que Gmail distingue entre el uso de minúsculas y mayúsculas en las contraseñas, así que aunque puede parecer trivial, esto puede ser lo que te cause problemas.

Problemas de sincronización

Otras posibilidades que recibes un mensaje de error “Cuenta no sincronizada” cuando intentas acceder a la aplicación de Gmail con tu smartphone.

También es posible que recibas un mensaje de error diciendo que la aplicación funciona demasiado lenta. Existen varias causas que pueden causar este problema, puedes tratar de solucionarlo siguientes pasos:

Actualizar tu aplicación de Gmail desde la Google Play Store o la App Store.

Reinicia tu smartphone.

Comprueba que tu conexión a internet funciona adecuadamente y que estás recibiendo suficiente señal.

Comprueba que tienes activado la sincronización de Gmail desde la herramienta de configuración de Android

Borra los datos de la aplicación de Gmail desde “Configuración”, > “Aplicaciones” > “Gmail”, “Almacenamiento” > “Borrar datos”.

Utiliza otro servicio

Finalmente sin nada de esto ha servido, o en el caso como el de este lunes 14 de diciembre, Gmail no funciona, lo más recomendable es que recurras al uso de otro servicio de correo electrónico, pues sabemos que en estos momentos es indispensable para la escuela y el trabajo.

Así que elige el que más te convenga y no dejes de realizar tus actividades diarias.