Buen Fin 2020: Sonos anuncia estas ofertas para los amantes de la música y el audio

Las promociones que Sonos ofrecerá durante El Buen Fin 2020, están pensadas para los distintos perfiles de amantes de la música y el audio. Desde las compactas bocinas One y One SL, para quienes se inician con Sonos o quieren crecer su sistema; la portátil Move, ideal para los que valoran la libertad de llevar su música a cualquier parte; o la versátil barra de sonido Beam; hasta la estilizada Five, diseñada para quienes desean alta fidelidad, nitidez y un sonido envolvente.

La oferta de Sonos incluye un 25% de descuento directo en sus modelos One y One SL y un 20% de descuento directo en la portátil Move, la barra de sonido Beam y la elegante bocina Five, por lo que los precios al público quedarán de la siguiente forma:

One SL, de $4,699 a $3,499 pesos mexicanos

pesos mexicanos One, de $4,999 a $3,749 pesos mexicanos

pesos mexicanos Move, de $9,999 a $7,999 pesos mexicanos

pesos mexicanos Beam, de $9,999 a $7,999 pesos mexicanos

pesos mexicanos Five, de $12,499 a $9,999 pesos mexicanos

Además, durante El Buen Fin 2020, los clientes de Costco encontrarán un paquete de dos One SL con un 25% de descuento y la barra de sonido Beam con un 20% de descuento.

Para Sonos, El Buen Fin 2020 comienza desde el lunes 9 y concluye el viernes 20 de noviembre, con la promoción disponible en México a través de las tiendas departamentales, en línea y distribuidores oficiales.