Medal of Honor: Above and Beyond, entrevistamos al ganador del Oscar: Michael Giacchino

Esta semana entrevistamos a Michael Giacchino, ganador del premio Oscar por el soundtrack de la película de UP, quien junto con Peter Hirshmann (director de Medal of Honor: Above and Beyond) y la compositora Nami Melumad, se encargaron de crear el soundtrack para la nueva entrega de Medal of Honor: Above and Beyond.

Michael Giacchino trabajó en la banda sonora del videojuego original de Medal of Honor y dentro de sus muchos e impresionantes trabajos, destaca la música de series como Lost y películas como Rouge One: Una Historia de Star Wars, Star Trek: Beyond, Coco, Spider-Man: Lejos de Casa y muchas más.

Ya había compuesto previamente música para la franquicia de Medal of Honor, que no había presentado un juego desde 2012, cuando lanzaron Warfighter. A 8 años de ese lanzamiento y tras casi dos décadas de su último trabajo en la franquicia, Giacchino regresó para trabajar en el soundtrack de la nueva entrega titulada Above and Beyond.



Michael nos comentó que la primera entrega de Medal of Honor le abrió las puertas para trabajar con grandes directores como J.J. Abrahams y aunque en un principio no dimensionó lo que Medal of Honor significaría en su vida y su carrera profesional, para él fue muy importante regresar; ahora de la mano de grandes compañeros, entre ellos Nami Melumad, compositora israelí-holandesa a quien espera que esta producción la pueda impulsar, así como a él le sucedió años atrás.

Durante la entrevista, nos dijo que es importante que las mujeres se abran camino dentro de la industria de la composición musical, tanto para videojuegos, como para películas y es por eso que decidió trabajar en conjunto con Nami.



La música para este videojuego fue compuesta durante la pandemia, por lo que aunque el proceso de escribirla fue el mismo de siempre para el laureado compositor, grabarlo fue completamente diferente.

“La música de Medal of Honor cuenta con una orquesta muy grande, es algo que no puedes hacer en tu casa. Tuvimos muchas reuniones por Zoom en las que nos preguntamos cómo podríamos hacerlo y dónde sería seguro”, platicó Giacchino.

Este proceso tardó 3 o 4 veces más de lo normal. Tuvieron que grabar los instrumentos por categorías, primero las cuerdas, luego los instrumentos de viento y así sucesivamente para evitar juntar a mucha gente, todo esto mientras Michael, Nami y el resto del equipo observaban y escuchaban por Zoom.



“Fue como trabajar desde una estación espacial”, dijo sonriendo, “si esto hubiera pasado cuando compusimos la música del primer Medal of Honor, no sé cómo lo hubiéramos podido lograr”.

Pero eso no fue lo único en lo que influyó la pandemia, ya que para él como compositor y artista, el entorno en el que vivimos también influye en su proceso creativo. Por eso, nos admitió que todo lo que vivió durante esta pandemia también se verá reflejado en la música, “sobre todo en el tema principal”.



Como compositor, él siempre ha tratado de meter en su música las emociones de la gente que vivió el momento que está tratando de recrear, incluso platicó con familiares y amigos que han estado en situaciones de guerra o afines, para poder traducir eso a este nuevo soundtrack: la incertidumbre, el dolor y todas las emociones provocadas. “Todo tiene que ver con el ahora, lo que está pasando”, aseguró.

La diferencia para Giacchino entre escribir música para un videojuego o una película es únicamente de tiempos y presupuestos, porque en cuanto a sus procesos creativos, es igual.

Él busca que con la música, los jugadores o espectadores se sientan inmersos en la historia y este videojuego crea momentos épicos detrás de una historia, en la que la gente pasó por muchos horrores y cosas más allá de la imaginación. Por lo tanto, la música evoca emociones reales y viscerales para que los jugadores tengan una experiencia redonda de lo que se vivió en ese momento.

“Es importante recordar lo que pasó y traerlo a lo que estás creando hoy”, comentó mientras hablábamos de su experiencia trabajando con Steven Spielberg durante la creación de un Medal of Honor, cuando este dirigía Rescatando al Soldado Ryan.



Él espera que, con el soundtrack de este videojuego, los gamers se quiten los audífonos con la adrenalina de haber estado ahí realmente, no habiendo pensado en la música, sólo con la sensación de la situación de la persona que tuvo que sobrevivir a los combates, viviendo el momento.



Tanto Michael Giacchino como Peter Hirshmann esperan que cuando los jugadores terminen sus sesiones, la experiencia sea lo suficientemente interesante, como para que quieran conocer y aprender más sobre la historia de la guerra. “Queremos que sea una experiencia divertida, buena y que haga pensar al jugador”, aseveraron.

Michael comentó que le gustaría mucho que la gente escuche la música y se inspire más allá del videojuego, que su creación ayude a otras personas a realizar nuevas cosas.

Por último, le preguntamos su opinión sobre si los videojuegos hacen violentos a los jugadores y nos contestó "Como crías a tus hijos es lo más importante, no lo que jueguen, tú tienes que enseñarles qué está bien y qué está mal, además siempre es importante que conozcan el contexto de lo que están jugando, en este caso que conozcan sobre la Segunda Guerra Mundial para que entiendan la situación".



No nos queda más que emocionarnos como él y esperar a que salga esta nueva entrega de la franquicia. Medal of Honor: Above and Beyond estará disponible a partir del 11 de diciembre de este año y será totalmente inmersivo, pues es un juego hecho para dispositivos de Realidad Virtual.



Si quieres escuchar un poco de este nuevo soundtrack te dejamos este video:

Por Montserrat Simó Ramos

