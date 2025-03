Que se las Recuerden

Pues el tema de la semana es Teuchitlán. Claro… cada quien lo enfoca según sus intereses. Para que no se dejen engañar por los 20 millones de pesos invertidos en Bots, o ese video bastante malogrado que al único que le beneficia es al exgobernador Alfaro, hoy se las voy a refrescar… la memoria, con un montón de narcofosas (que como ésta), son de épocas del PRIANato. Me arranco con unas cifras del Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico.

Fíjense nomás: “En 2024 un kilo de cocaína en Colombia costaba 1800 pesos. En México ya costaba 14000 y en Estados Unidos 48000. Peeeeero recuerden que los grupos criminales han diversificado su campo de acción mucho más allá de las drogas. Por ello sus campos de exterminio, entrenamiento y usos múltiples, pueden contener restos de quien no les pagara el derecho de piso, el derecho de paso como los migrantes, chicas que se negaron a ser usadas en el comercio sexual, jóvenes que se negaron a ser reclutados o no dieron el ancho. Además de malandrines de grupos contrarios o aquellos que no pagaron las drogas. Vámonos a las épocas en que no se hablaba todavía de Feminicidio. En 2010 Chihuahua era una fosa permanente, y el tema de las muertas de Juárez estaban todo su apogeo. Ya para 2011, Durango era gobernado por Jorge Herrera Calderas del PRI y sale a la luz la primera narcofosa de ahí en abril. Y luego muchas más: Las Fuentes, Valle Verde, Valle de Guadiana, Fraccionamiento Caminos del Sol, Jardines de Durango, Rancho El Consuelo, El Poblado, Cristóbal Colón y otras fosas en los municipios de Lerdo, San Juan del Río, Santiago Papasquiaro, etc. se les atribuyeron a la lucha entre dos cárteles: el del Pacífico y el luego nombrado Cártel de Sinaloa. Con decirles que se abrieron 1024 averiguaciones previas por homicidio doloso y 79 por secuestro. En Pueblo Nuevo, de los 351 exhumados, solo se identificaron 135.

Otra? También en este 2010, gobernados por el espúreo Calderón Hinojosa: ese 22 de agosto, sujetos armados interceptaron las camionetas con migrantes de Centro y Sudamérica. Eran Los Zetas y les ofrecieron trabajo, los migrantes se negaron y murieron con el tiro de gracia. Esos 72 cuerpos fueron arrojados en las fosas de San Fernando, Tamaulipas. A poco ya no se acuerdan de las mujeres centroamericanas buscando a sus familiares? Este muerterío se dio a menos de 150 kilómetros de la frontera con EU, y al final se encontraron 48 narcofosas y 196 ejecutados. En esa época, los medios más poderosos callaban, y recuerdo que en mi programa ALMOHADAZO nosotros éramos los únicos que informábamos los hechos. Vamos a Poza Rica, Veracruz, acaban de encontrar dos hornos crematorios artesanales, siete fosas, 20 bolsas con restos humanos. Y quieren achacárselas a Rocío Nahle, pero estos son de las épocas del Javidú! No se acuerdan de las Colinas de Santa Fe (en ese mismo estado), la fosa más grande de México y el mundo?!

