Adiós, Nearshoring; bienvenido, MAGA

JUSTO CUANDO EL Presidente Donald Trump proclama su Make America Great Again (MAGA), aquí en México el SAT quiere darle una estocada mortal a la industria maquiladora de exportación.

Un tema candente que se está litigando ahora mismo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Norma Piña, es la intención que tiene el SAT de aplicarles por partida doble el cobro del IVA.

Este diferendo, donde la 4T podría imponerse, va a afectar a unas 6 mil 500 empresas especializadas en la maquila, que dan empleo directo a 3.3 millones de personas y a 9 millones indirectamente.

El SAT, de Antonio Martínez Dagnino, que busca que la industria le pague algo así como 44 mil 600 millones de pesos de impuestos retenidos entre 2019 y 2023, dejaría sin razón de ser al famoso nearshoring.

Las primeras maquiladoras se asentaron desde el gobierno de Miguel de la Madrid y hace 25 años se implementaron mecanismos de incentivos y promoción para sectores como el automotriz, aeronáutico, electrónico y ahora de dispositivos médicos.

Se permitió importar temporalmente componentes e insumos sin cobrar impuestos de importación para que fueran transformados y terminados en las maquilas mexicanas.

Las empresas estaban obligadas a regresar los bienes terminados al extranjero y luego algunos de ellos había que regresarlos a México, importándolos definitivamente para el mercado nacional.

Ese fenómeno se le conoce como la “vuelta en U” en materia de comercio exterior y para resolver su sentido económico se diseñó una figura aduanera denominada como “retorno virtual”.

Con ello se facilitó a grandes empresas como Samsung Electronics, que dirige Thomas Yun; Huawei, al mando de Liu Jiude; Becton-Dickinson, que comanda Julio Duclos, o Dish México, que maneja Ernesto Vargas.

Todo funcionó hasta 2011, cuando en el gobierno de Enrique Peña, el SAT de Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena modificó reglas generales de comercio exterior e impuso una obligación adicional a los importadores: pagar dos veces el IVA por la misma mercancía.

Esta medida cayó como anillo al dedo en la estrategia de la 4T en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando Raquel Buenrostro dirigió el SAT, que es elevar a como dé lugar la recaudación para seguir solventando programas sociales.

La mira está en los grandes contribuyentes, lo mismo maquiladoras que empresas aseguradoras, a partir de la interpretación de ley que ya no es la misma desde que acabó el sexenio de Peña Nieto.

El futuro de las maquiladoras tiene saturadas las agendas de los ministros y encendidas las alertas en los corporativos globales y nacionales que han apostado hace décadas a esta actividad en México.

Este jueves, el Pleno deberá pronunciarse entre dar la razón al SAT o a las empresas, unas 6 mil 500 compañías que dan empleo a más de 2 millones de personas, que tendrían que tributar doblemente el mismo IVA.

Y YA QUE estamos hablando de política tributaria, por fin, y tras más de un año de esfuerzos y gestiones, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, logró reinstaurar a la Subsecretaría de Ingresos. Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma el Reglamento Interior de esa dependencia, con el cual se da paso a la integración de esa área que desapareció Carlos Urzúa en el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Su último titular fue Alberto Torres García y antes de él por Miguel Messmacher en el gobierno de Enrique Peña. Si no sucede nada extraordinario, el nuevo subsecretario de Ingresos será Carlos Lerma, el ex jefe de la Oficina de Ramírez de la O y que fue promovido por éste a la dirección general de Altán Redes, que tendría que estar dejando oficialmente en los próximos días. Claro, si la Presidenta Claudia Sheinbaum no dispone de otra cosa.

SON VARIOS LOS temas complicados de la agenda automotriz que se empezarán a discutir entre Estados Unidos y México. El capítulo fue de los más álgidos de negociar hace 34 años porque Ford, General Motors y entonces Chrysler se oponían a las ventajas que obtendrían Volkswagen y Nissan. Pero aún así se lograron armonizar criterios e intereses y se firmó un TLCAN que benefició a las cinco armadoras. Con la llegada de Donald Trump en 2017, el capítulo automotriz volvió a ser objeto de una nueva revisión en el T-MEC, en especial por la regla de origen. Pero ahora la visión proteccionista del trumpismo amenaza con poner en jaque a todas las ensambladoras que no sean americanas. Las más expuestas son las alemanas Mercedes Benz, que comanda Stefan Albrecht; y Grupo BMW, que capitanea Diego Camargo. Son las que más exportan a EU vehículos fabricados en México bajo el beneficio que les otorga la cláusula de nación más favorecida, algo que Trump quiere desaparecer del T-MEC.

HOY MARTES HAY Consejo en Actinver. Uno de los principales temas que habrán de analizar consejeros como Cosme Torrado, Antonio Cosío, Carlos Muriel, Eduardo Solórzano, Enrique Zorrilla, etcétera, será la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso que se litiga contra los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil. Sobre el banco de Héctor Madero pende el riesgo de que sea condenado a pagar más de mil millones de pesos por haber faltado a su responsabilidad de fiduciario. El tema lo discutieron el miércoles pasado cuatro de los cinco integrantes de la Primera Sala, resultando en un empate 2 a 2 porque el ministro Jorge Mario Pardo no asistió. El proyecto que exculpa a Actinver lo hizo el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena y votó con él la ministra Margarita Ríos-Farjat. Los ministros Loretta Ortiz y Juan Luis González Alcántara votaron en contra. Se supone que el expediente se abordará mañana, pero Pardo Rebolledo sigue fuera de México.

HOOTERS, LA CADENA de unos 300 restaurantes en Estados Unidos, se está preparando para acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras. La firma que preside Sal Melilli está en crisis financiera. En México posee unos 24 puntos de venta, la mayoría, 15, en la CDMX y Zona Metropolitana, amén de dos en Querétaro y uno en Puebla, Guadalajara y Monterrey. La franquicia maestra aquí la posee el Grupo Dival, de Raúl Solis, conformado por varias familias de la comunidad. Pues bien, los mexicanos aseguran que Hooters México es una empresa independiente y financieramente sana, que opera con normalidad junto con sus más de mil empleados. La cadena la dirige Paolo Pagnozzi, quien fuera por años director de Sushi Itto y después director de la división Casual Dining de Alsea.

