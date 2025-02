Pragmatismo barato

Con la microscópica oposición se antoja imposible que Morena y sus aliados pierdan el poder pronto. No hay competencia ni liderazgos, no hay narrativa ni propuestas. No tienen con qué ni con quién.

La única manera de que vivan un desastre al interior de la 4T es con una grave división interna. Aunque todos los funcionarios, beneficiados con apoyos sociales y simpatizantes, parezcan contentos con las decisiones, ya se está gestando una corriente de enorme enojo por el pragmatismo, primero de AMLO y ahora del actual gobierno.

El entonces candidato incluyó a personajes impresentables que después resultaron altamente eficientes para el proyecto político, pero que nunca encajaron entre los revolucionarios del nuevo régimen. Manuel Bartlett, por ejemplo, que impuso a Salinas de Gortari, con una “vergonzosa caída del sistema.” ¿Cómo podemos convivir con ese señor, que le robó las elecciones al ingeniero Cárdenas?

Ignacio Ovalle, director general de CONASUPO con Salinas, es otro ejemplo vergonzoso de pragmatismo en tiempos de la izquierda. Y claro, el corrupto del pasado, se convirtió en el corrupto del presente: fue nombrado titular de Segalmex, y derivó en un escándalo de desfalco por más de 12 mil millones de pesos (más del doble que la Estafa Maestra de EPN).

El pragmatismo político desincentiva a los ciudadanos a la participación por las vías político-electorales, porque las cúpulas toman decisiones muy flexibles, y dejan atrás sus estándares éticos, desvirtuando la lucha de muchos años atrás.

El entonces Presidente premió a quienes entregaron sus estados de manera pacífica: Quirino Ordaz se fue como embajador en España; Claudia Pavlovich como cónsul en Barcelona; Omar Fayad como embajador en Noruega; Carlos Joaquín González como embajador en Canadá; Carlos Miguel Aysa como embajador en República Dominicana y Marco Mena, como director general de Lotería Nacional.

Tuvieron que “apechugar” pero no están de acuerdo con ese pragmatismo estúpido: Rocha Moya, Durazo Montaño, Menchaca, Lezama, Sansores y Lorena Cuéllar. ¿Cómo es posible que a los que combatimos en campaña y criticamos por años, ahora les salvemos el pellejo?, se preguntan. Y lo peor, no los pueden investigar, detener, encarcelar, ni muchos menos quitarles lo robado.

La cereza en el pastel del pragmatismo de la 4T es la foto credencial del senador Yunes. Hoy ya viste la camiseta guinda. La única diferencia es que la gobernadora Rocío Nahle sí levantó la voz.

Si siguen con este pragmatismo barato, la oposición crecerá, y más pronto que tarde les arrebatarán el poder.

gustavo@gusartelecom.com.mx / @GustavoRenteria

COLOFÓN:

*El acceso a una vivienda adecuada no es un privilegio, es un derecho que se garantizará en Sonora.

*Ayer arrancó en Ciudad Obregón el programa de vivienda. Se habla de 33,800 nuevas propiedades.

*Con este ejercicio del gobernador Durazo se le dará empleo (directo e indirecto) a 380 mil personas.

