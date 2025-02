Jannik Sinner: Polémica sanción por dopaje y su impacto en el tenis

Jannik Sinner, número uno del ranking ATP, enfrenta una polémica sanción por dopaje tras dar positivo a clostebol en marzo del 2024. Aunque aceptó una suspensión de tres meses impuesta por la Agencia Mundial Antidopaje, la decisión ha generado controversia en el mundo del tenis, ya que muchos consideran que la sanción fue insuficiente.

Está claro que el italiano Jannik Sinner es una de las caras más importantes en la actualidad del tenis; por algo es el número uno del ranking mundial ATP. Sin embargo, eso no justifica cómo se llevó a cabo su proceso luego de dar positivo en dos ocasiones diferentes a pruebas antidopaje. A lo largo de la historia, este deporte se caracteriza por ser limpio, clásico, honesto y elegante. Sin lugar a dudas, después de este acontecimiento con Sinner, es inevitable que deje una mancha.

Jannik Sinner dio positivo a una prueba antidopaje en marzo de 2024; el italiano dio positivo a clostebol, procedente involuntariamente de la crema cicatrizante Trofodermin. A pesar de ello, no se dio a conocer ninguna información de lo sucedido hasta finales de agosto del año pasado, lo que tomó a todo el entorno tenístico por sorpresa, tanto por la noticia como por la sanción de la misma. Una multa económica y una reducción de 1600 puntos, algo totalmente increíble.

En 2024, Sinner ganó el Australian Open (antes de la prueba), el ATP 500 de Rotterdam, el Masters 1000 de Miami, el ATP 500 de Halle, el Masters 1000 de Cincinnati, el US Open, el Masters 1000 de Shanghái, el ATP Finals y la Davis Cup. Fue una temporada extraordinaria.

Para el inicio de este 2025, Jannik volvió a conquistar el Australian Open. Hace solamente cinco días, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) le dio una sanción de tan solo tres meses de suspensión. El italiano llegó a un acuerdo y aceptó el castigo. ¡Algo totalmente inadmisible!

Sinner no se perderá ningún Grand Slam y estará listo para ver acción en el Masters de Italia, en su casa.



Personalmente, pienso que Sinner es una eminencia en la superficie. Tiene una flexibilidad y un golpeo impresionantes, además de ser muy completo en sus diferentes tiros y contar con un gran saque. No hay duda de que es el mejor tenista del momento. Considero que la situación del italiano fue involuntaria; él no sabía, era tan solo una crema para lastimaduras, pero eso no justifica que la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) lo haya ocultado varios meses el año pasado y que la AMA haya dado una sanción de tres meses. A pesar de que Sinner tuvo un 2024 formidable, no debió haber jugado hasta que hubiera habido una resolución final, porque estaba siendo investigado.



Por la misma sustancia por la que el número uno del ranking dio positivo, la patinadora artística sobre hielo española Laura Barquero sufrirá seis años de suspensión. Esto dijo la AMA: "La razón fundamental de la sanción es que la versión de cómo la sustancia entró en el cuerpo de la señora Barquero no era convincente, no mostraba evidencias y las razones de ello siguen siendo desconocidas para la AMA.” Con eso, no creo que la sanción de Sinner debiera haber sido similar a la de Barquero. Un castigo de al menos ocho meses a un año hubiera sido pertinente.



Ante este evento, varias figuras del deporte expresaron su opinión. Nick Kyrgios comentó: "Es un día triste para el tenis." Daniil Medvédev declaró: “Espero que, desde ahora, si la AMA te dice ‘hemos encontrado esto, son dos años’, respondamos: ‘no, quiero un mes’. Espero que sea un precedente; de lo contrario, sería extraño.” El máximo ganador en la historia de los Grand Slams, Novak Djokovic, sentenció: “La mayoría no creen que fue justo y sienten que hubo favoritismo. Parece que casi puedes influir en el resultado si eres un jugador de élite, si tienes acceso a los mejores abogados y demás.” Por último, Patrick Mouratoglou, el entrenador de Simona Halep cuando la rumana fue suspendida por dopaje en 2022, comentó sobre la resolución del caso Jannik Sinner: “Es un escándalo.”



Ante este evento, no es que esté en contra de Sinner; es cómo se llevó a cabo toda la situación, la negligencia que hubo, las consideraciones que le dieron y cómo salió tan favorecido. En estos momentos, él es el mejor y es un placer verlo jugar, pero lo acontecido no fue lo correcto.

POR MARIANO TORRES

PAL