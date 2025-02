Trump: El Golfo de América

Sin duda es un golfo. Es deshonesto, sinvergüenza, granuja, abusador. Es un pillo para decirlo pronto. Misógino, homófobo, racista, es el perfecto buli que llegó para aterrorizar al mundo. Quiere significarse por terminar los conflictos armados en este 2025. Llama a Putin y se ponen de acuerdo para repartirse el botín ucranio.

Zelensky está indefenso (sin el apoyo de EUA y con una Unión Europea temerosa), parece que no le queda otro camino más que aceptar una desventajosa negociación. Seguramente tendrá que ceder parte del territorio, esas llamadas “tierras raras” que codicia por sus minerales el golfo y su amigote el dictador populista Putin, que en el fondo también se rindió. Europa tendrá que ceder y su territorio dejará de estar intocado. ¿Y Finlandia?, ¿y la OTAN?, ¿y Suecia? Pues temblando y aguantando, como casi todo el mundo.

En cuanto al conflicto Hamas vs Israel las cosas no van mejor. La solución “final” que se le ocurre al ahora hombre más poderoso del mundo es “evacuar” a dos millones de personas y acomodarlos donde y como se pueda para hacer de su tierra un resort con restaurantes y tiendas de lujo que serán propiedad de USA o del golfo, para ser más exacta. Nada de un Estado Palestino y un Estado Israelí. ¿Para qué?, no hace falta intentar una solución humanitaria.

Jordania responde con tibieza ante esta espeluznante propuesta y Egipto, aunque en principio se niega a recibir a los expatriados, es igualmente un país débil que recibe miles de millones de dólares anuales en apoyos de EUA, como lo hace también Jordania. Ambos países se encuentran económicamente muy presionados y tendrán también que cooperar o ¡cuello!

Pero no nos vayamos tan lejos, aquí cerquita las cosas no están mejor. La amenaza de los aranceles al aluminio y al acero va en serio. A tal punto que ya no se habla de un “impuesto” a estos materiales del 25% sino quizá del 50% que se definirá oficialmente el próximo 12 de marzo. Es más, se habla de aranceles recíprocos, esto es: a los países que osen responder con aranceles a productos estadounidenses, se les aplicarán más aranceles por el gobierno norteamericano. Un ojo por ojo que más bien inmoviliza la posibilidad de defenderse, ya que las contramedidas que podría tomar México podrían resultarnos aún peores.

Estas amenazas arancelarias afectarán, como ya lo han pronosticado diversas calificadoras internacionales, nuestro crecimiento económico. Incluso se habla ya de un decrecimiento o de plano de una recesión en nuestro país, después del sexenio perdido de AMLO en el cual no crecimos prácticamente nada.

La aniquilación del Poder Judicial, la falta de respeto a la ley, la inexistente división de poderes y para colmo una mayor corrupción que la que se vivía hace siete años, así como el permanente clima de violencia en nuestro territorio, nos hace prever un panorama muy complejo para México en este turbulento 2025.

Como es notorio, tenemos nuestros propios problemas, no todo se debe a la acción del golfo de América que está en la Casa Blanca.

POR TERE VALE

COLABORADORA

@TEREVALEMX

