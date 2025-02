Guardiola y el Manchester City en su peor momento: ¿fin de una era?

Hablar del Manchester City es hablar de uno de los equipos más dominantes en la última década del fútbol. Desde 2008, cuando llegaron los inversionistas árabes para inyectarle dinero al club, los Sky Blues han estado en lo más alto, ganando todos los títulos posibles con grandes entrenadores: Roberto Mancini, Manuel Pellegrini y Pep Guardiola. El español ha hecho un proyecto formidable.



Sin embargo, los Citizens están viviendo su peor temporada de los últimos 15 años. Es un hecho que no ganarán la Premier League y, en la Champions League, están al borde de la eliminación.



Para esta campaña, el Manchester City parecía que iba a mantenerse como en las recientes ediciones. Inició de muy buena manera la temporada, pero una derrota en la jornada 10 de la Premier League ante el Bournemouth les hizo perder la estabilidad y caer en una racha sin poder conseguir una victoria. Aunque han vuelto a ganar, el equipo no ha podido encontrar regularidad. En la liga inglesa se ubican en el quinto lugar con 41 puntos. Es cierto que están en la pelea por puestos europeos para la próxima temporada, pero ya es muy complicado que puedan levantar el campeonato.



En la Champions League, están al borde de la eliminación. Este martes cayeron 3-2 ante el Real Madrid en la ida de los playoffs eliminatorios, y luce muy complicado que puedan remontar en el Santiago Bernabéu. Sería la primera ocasión en la que no acceden a los octavos de final desde la edición 2012/2013.



A pesar de esta muy mala temporada, poco se le puede recriminar a un técnico que ha ganado seis de las últimas siete Premier League, cuatro de ellas de manera consecutiva, además de dos FA Cup, cuatro Carabao Cup, tres Community Shield, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Champions League. Pep Guardiola, en este momento, está rebasado, pero tarde o temprano tenía que suceder. Es totalmente normal.



Por si fuera poco, este año Pep se divorció de Cristina Serra tras 10 años de matrimonio. Está claro que no vive su mejor momento dentro y fuera del campo, pero no puede ser juzgado abruptamente después de todo lo que ha hecho en el City.



La directiva debe tener paciencia. Tienen que dejarlo terminar esta temporada y permitirle volver para la siguiente, para ver si puede cambiar la situación, porque uno de los entrenadores más exitosos en la historia del fútbol siempre se merece el beneficio de la duda. Dieciocho títulos en nueve años en el club no es poca cosa.



Del otro lado, lo que debería estar pensando Pep es en tratar de calmarse y cerrar lo mejor posible la temporada para poder disputar la Liga de Campeones el año siguiente. Se nota a leguas que no es el mismo de siempre, y tiene que aceptarlo para poder cambiar un poco el entorno.



El plantel se ve desgastado mental y físicamente. Cada partido les pesa más. Esta temporada se les ha hecho muy larga por el rendimiento que han tenido, pero es momento de que se den cuenta de los grandes nombres que hay en el vestuario y jueguen sin presión, que simplemente fluyan.



Es evidente que los Sky Blues viven un momento difícil, pero tienen todas las herramientas para salir adelante. Sin embargo, deben aceptar su situación y encararla con humildad, porque estar en lo más alto año tras año es casi imposible.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

EEZ