¿Qué podría salir mal? Con tu dinero Morena construirá vivienda

Al inicio de un año, uno siempre quisiera ser el portador de los buenos deseos y propósitos para todos. Lamentablemente, no es posible por la gravedad de las decisiones que el oficialismo ha tomado. La reforma al INFONAVIT que se pretende aprobar en 2025 es un tema crítico que debería estar en el centro del debate público porque lo que está en juego no es cualquier cosa. Estamos hablando del destino de más de dos billones de pesos, recursos que pertenecen a los trabajadores mexicanos y no son del gobierno.

Desde ahora anticipamos que Acción Nacional va a luchar con todas las herramientas a nuestro alcance para impedir que se consuma este abuso. En las calles, en los foros, en las tribunas y en cada espacio disponible, defenderemos tu dinero y tu patrimonio porque sabemos lo que significa para ti ahorrarlo.

Pero ¿de qué trata esta reforma y por qué es tan grave?

Hoy el INFONAVIT funciona como un fondo al que aportan tanto tú, con tu trabajo, como tu patrón. Este dinero se destina a una subcuenta de vivienda que puedes usar cuando lo requieras para comprar, construir o mejorar tu casa. Es un sistema que, aunque mejorable, te da control sobre tus recursos. Tú decides qué hacer con ellos, cuándo hacerlo y en dónde invertirlo.

Con la reforma propuesta por Morena todo esto cambiaría radicalmente. El gobierno pretende asumir el control total de estos recursos a través del artículo 42 de la Ley del INFONAVIT. Bajo este esquema, en lugar de ofrecerte un crédito hipotecario para que tú construyas tu patrimonio, ellos usarán tu dinero para construir viviendas con sus reglas y luego vendértelas o rentártelas. En otras palabras, planean hacer negocio con tus ahorros.

¿Por qué esto es un problema?

Primero, porque estamos hablando de tu dinero. Ese ahorro no es un recurso público ni un impuesto. Es el fruto de tu trabajo y tú lo has acumulado con años de esfuerzo. En otras palabras, ese dinero es parte de tu sueldo y Morena quiere disponer de dicho dinero como si les perteneciera, algo que no solo es inmoral, sino que representa una violación directa a tus derechos como trabajador.

Segundo, porque este gobierno tiene un historial pésimo en la administración de recursos. Solo basta recordar el desastre financiero que han generado en proyectos como la refinería Dos Bocas o el hecho de que hoy PEMEX tiene la peor producción de la historia y debe más de dos billones de pesos, y si menciono a PEMEX es porque casualmente quien antes manejaba PEMEX, ahora está al frente del INFONAVIT. ¿Cómo confiar en que las mismas personas que no pudieron administrar la empresa más grande del Estado harán un buen uso de los ahorros de los trabajadores?

Tercero, porque no estamos hablando solo de posibles fallas administrativas. La reforma también plantea graves problemas de transparencia y rendición de cuentas. El plan incluye la creación de una constructora de vivienda que no será considerada entidad paraestatal, lo que significa que quedará prácticamente fuera del alcance de los mecanismos de supervisión habituales. Esto abre la puerta a la corrupción y al uso discrecional de los recursos.

Además de violar el derecho de los trabajadores a decidir cómo usar su dinero, esta reforma amenaza con dejar a muchas familias en una situación de mayor vulnerabilidad. En lugar de contar con ahorros claros para adquirir su vivienda, se verán obligadas a depender de los proyectos que el gobierno decida construir, sin garantías de calidad, ubicación o viabilidad.

Lo anterior no es todo, Morena pretende cambiar la gobernanza del INFONAVIT para concentrar el poder en el Ejecutivo Federal. La reforma elimina la representación equilibrada entre trabajadores, empleadores y gobierno en los órganos de vigilancia, dando al gobierno la mayoría y, con ello, el control total. Esto significa que ya no habrá contrapesos ni voces independientes que defiendan los intereses de los trabajadores.

Esto no es un caso aislado. Hace apenas unos meses, el gobierno federal modificó las reglas de las Afores para permitir que, sin tu consentimiento, se dispusiera de tus ahorros al cumplir 65 años. Ahora, con la reforma al INFONAVIT, quieren ir un paso más allá.

Ya hemos visto lo que ocurre cuando Morena toma decisiones financieras de manera discrecional: proyectos mal planeados, gastos innecesarios y nulos beneficios para los ciudadanos. No podemos permitir que esto suceda con los ahorros de millones de trabajadores.

Desde Acción Nacional hacemos un llamado a todos los trabajadores mexicanos: no permitamos este abuso. Este es tu dinero, tu esfuerzo, y nadie tiene derecho a decidir por ti cómo usarlo. Seguiremos denunciando esta reforma en todos los foros posibles y trabajando para garantizar que los ahorros de los trabajadores estén protegidos.

La lucha por un México justo y libre de abusos continúa. Morena puede querer imponer su visión de control total, pero no nos rendiremos. Estaremos al frente de esta batalla, defendiendo tus derechos, tu patrimonio y tu futuro.

POR JORGE ROMERO HERRERA

PRESIDENTE DE ACCIÓN NACIONAL

@JorgeRoHe

MAAZ