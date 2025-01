Hacerse rosca… de reyes con el emprendurismo

Que si vender roscas de reyes con sobreprecio es ser emprendedor. Que si se vale mientras haya quien pueda pagarlas…



¿Desde cuándo ser un acaparador y revender hace a uno bueno/buena para los negocios y no una persona abusiva?



Creo que hay una diferencia fundamental entre invertir en la producción (costo de los ingredientes y en la fabricación, transporte, distribución), y comprar un producto -acaparándolo, además- para, luego, sin transformarlo, venderlo más caro. En ambos casos se hace negocio, mas en el segundo ejemplo éste no es legítimo.



La señora que ha acaparado nuevamente miles de roscas de reyes del Costco para revenderlas a precios estratosféricos ha cometido dos abusos: (1) dejar a otros compradores sin la oportunidad de hallar ese producto en determinado sitio y a determinado precio y (2) revender a sobreprecio lo que ella ha comprado. Esta mujer no es ni empresaria ni comerciante ni emprendedora.



Llama la atención que hemos devaluado el valor de estos conceptos; funciones que se complementan pero que tienen diferencias en algunos casos fundamentales y otras veces sutiles. Empresarios, comerciantes y productores (un panadero, por ejemplo) todos ejercen una actividad económica (producción, distribución y/o comercio) para el mercado. Y al hacerlo dan trabajo, pagan impuestos y generan riqueza para ellos mismos y para el resto de la sociedad. Sus actividades tienen un peso económico (pagar electricidad, renta, predial, transporte, materia prima…) que se traducen en pagos al fisco de algún tipo y bajo cierta modalidad. Los de la revendedora de rosca de reyes del Costco, no.



Ricardo Salinas es comerciante, empresario y algunos incluso lo consideran un emprendedor. Disputa en este momento el pago de algunos impuestos que Hacienda le reclama; fuera de eso, él como persona física y como accionista en las compañías y negocios en los que participa, paga al fisco. La señora Ximena, revendedora de roscas de reyes, no.



Encima, un emprendedor al igual que un empresario debe estar dispuesta a cambiar algo en su entorno; inventar, producir o generar un elemento que revolucione una industria, un proceso, un esquema económico. Cualquiera de estas cosas requiere el elemento de la innovación.



En ese mismo sentido, un panadero puede ser un emprendedor. Crea una receta, decide hacer un pan dulce de manera distinta, integra un nuevo sabor al repertorio… Una persona que acapara roscas de reyes o boletos para un concierto para luego revenderlos/las no. Su rubro no es ni el emprendurismo ni la innovación.



Doña Ximena, compradora abusiva de roscas de reyes del Costco, no diseña, lanza ni pone en funcionamiento una idea y luego hace de ella una oportunidad de negocio. Ella genera riqueza para sí misma a través del abuso, no para el mercado y la sociedad en su conjunto desde la comercialización.



¿Emprendedores famosos? Steve Jobs y Apple; Bill Gates y Microsoft; Mark Zuckerberg y Facebook; Henry Ford y Ford. El propio modelo de comercialización que se traduce en las cadenas de tiendas Costco en el mundo…. No la acaparadora de roscas de reyes de las tiendas Costco de la CDMX.



El creer que la reventa hecha por Ximena la hace una emprendedora es una muestra de por qué fracasamos no pocas veces como nación. En México requerimos una clase empresarial seria; emprendedores de verdad. Requerimos quienes vean un problema y encuentren una solución por la cual pague la gente; rechacemos a quienes crean más problemas, escasez y sobreprecios.



Mientras no entendamos lo que realmente significa ser un emprendedor, en México tendremos usureros y revendedores empobreciendo a los otros ciudadanos.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

