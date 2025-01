Les tomaron el pelo

Digo “les” y no “nos” porque a mí no.

Ni hablar. La gasolina no está a diez pesos; vaya, no ha bajado y las acrobacias realizadas para decir que el gasolinazo no es gasolinazo son de gran dificultad.

Por supuesto, la culpa es de los gobiernos neoliberales... ¿De quién más? Gracias al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios la gasolina es más cara. Lo curioso es que el gobierno emanado de la 4t esgrime las mismísimas razones neoliberales de siempre para ahora no quitar ese impuesto.

Y, entonces, ¡que nos amanece el año nuevo con un incremento en precios llamado “ajuste al alza” por la gasolina y el diésel! Importantísima aclaración del régimen: es un “ajuste”; aunque sube el precio, no es un “gasolinazo” como en tiempos pasados…

¡Cómo se extraña a AMLO para que le diga al gobierno del segundo piso: “ya chole”! Con la cantidad de leyes que Morena ha cambiado en los últimos seis años —tan tranquilos y quitados de la pena— , incluyendo todas las sendas reformas a la Constitución al ritmo de una reforma cada 15 horas, ahora que podrían esfumar al IEPS en infinitum, pues nos impacta de manera directa en el bolsillo, se hacen… gansos.

La gasolina en nuestro país es hoy un 73% más cara que la que se vende en Texas. Específicamente menciono ese estado de la Unión Americana porque Pemex es dueña ahí de una refinería… ¿Notan ustedes la ironía? ¡La gasolina aquí también tendría que ser menos cara!

Otra cosa: decir —como se hace en la conferencia de prensa de los lunes en la mañana de Palacio— que en México la gasolina es menos cara que en España y otros países de Europa no tiene ninguna gracia; ¡siempre ha sido más barata que en dichos países!

Llama la atención que en enero de 2017 cuando el litro de la gasolina aumentó en 25 centavos, para llegar a los 17.25 pesos el litro se dieron disturbios especialmente en la Ciudad de México. Hoy que la gasolina topa los 27-28 pesos por litro, no pasa nada. Nada de nada.

¿La neta, la neta? Los ingresos por el IEPS a la gasolina y al diésel son una manguera de oxígeno para un gobierno que se encuentra sobreendeudado (así se lo dejaron, aunque digan que no) y esta entrada no la soltarán. No les conviene. Hagamos cuentas: por cada litro de Magna, el gobierno se queda con 6.45 pesos. En el caso del diésel, con 5.81 pesos cada litro y en la gasolina premium con 5.45 por cada litro. Si en México el consumo tanto de la gasolina Magna como la Premium es de 670,928 barriles diarios (Marzo 2024, INEGI) y cada barril tiene 158.9 litros. Sin contar los ingresos por el diésel, cada día todos le pagamos al SAT más de 639,662,000 de pesos.

Así, la gasolina que es de “todos” porque se supone que Pemex es de todos, nos cuesta mucho y más todavía por los impuestos adicionales que tenemos que pagar.

Esto debe llevarnos a otra reflexión. La 4t insiste en que no establece el IVA generalizado porque vulnera la economía de todos. La realidad es que no lo hace porque vulnere a los más pobres sino porque la población, especialmente sus clientelas, se lo cobrarían de inmediato en las elecciones. Pues bien, el incrementar el IEPS en la gasolina y el diésel también nos impacta a todos, absolutamente a todos. Genera impactos en el precio de todo, ya que los bienes y productos se transportan en vehículos de motor que requieren el tan caro líquido.

¿Puede ser más barata la gasolina en México? Sí, pero mismo sin IEPS, la gasolina seguiría sin costar 10 pesos el litro.

Les tomaron el pelo, el IEPS en la gasolina y el diésel es un impuesto que no deberíamos de pagar, no a esos precios. Sin embargo, ante la falta de ingresos del gobierno federal, las deudas que se arrastran, la precaria situación de Pemex, el IEPS se vuelve indispensable para el gobierno federal. Que paguemos todos es lo de menos. A la 4t le urge el dinero.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADOR

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

MAAZ