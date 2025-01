¿Otra Enmienda Platt?

En 1898 después de la derrota de España en la Guerra hispano-estadounidense, Estados Unidos tomó control de varios territorios españoles incluido Cuba. Aunque el Tratado de París garantizaba la independencia de la isla, Estados Unidos condicionó su retirada militar a la inclusión de una serie de disposiciones en la constitución cubana, lo que dio origen a la Enmienda Platt en 1901.

Esta famosa enmienda fue redactada por el senador Orville Platt y aunque públicamente se presentaba como una propuesta de ayuda para la independencia cubana, en realidad guardaba otras intenciones: Cuba no podía negociar con otras potencias, no podía endeudarse más allá de lo que su economía pudiera soportar, y tendría que cederles tierras para bases militares.

Como resultado de esta enmienda, Estados Unidos se hizo con la base naval en la Bahía de Guantánamo, hoy el gobierno cubano considera esa parte como un territorio ocupado, mientras que el gobierno estadounidense se niega a cancelar el “arrendamiento” amparándose en el Tratado cubano-estadounidense de 1903.

Suena similar en intención lo de la orden ejecutiva que firmo el presidente Trump en lo relativo a declarar a los carteles como organizaciones terroristas, esto significaría que al igual que en el caso de Cuba con el pretexto de “preservar su independencia, mantener un gobierno adecuado y proteger vidas y propiedades” Estados Unidos se tome la atribución de ocupar territorios que nunca desocuparan.

Mientras empresarios mexicanos con intereses en el vecino país, medios de comunicación, intelectuales y hasta políticos defiendan estas posturas, la soberanía nacional está en riesgo, porque pareciera que ayudan al plan de invasión, como sucedió en el caso cubano, donde se hizo una intensa campaña propagandista para incidir en el humor social y que la Enmienda Platt fuera aceptada por el pueblo.

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum hace esfuerzos por mantener una línea de defensa, de no ceder ni un milímetro y de enviar contundentes mensajes de respeto al país, hay políticos inclusive de su mismo partido que van en sentido contrario, por ejemplo el caso más reciente y sonado es el del alcalde de la ciudad fronteriza de Reynosa en donde declara -lo cual está grabada en video- que:“…esperemos llegar a un acuerdo con la administración del presidente Trump y que de esa manera podamos trabajar de mejor manera… estoy seguro de verdad… de verdad yo tengo esperanza de que ayude el a combatir al crimen organizado, a reducir el tráfico de drogas en la frontera y también el tráfico de personas…”.

Por lo menos los políticos de su partido y sus aliados deberían de poner más atención a lo que ha dicho la presidenta: “Vamos a actuar siempre en el marco de nuestra Constitución, en defensa de nuestra soberanía e independencia; apoyaremos a las y los mexicanos en Estados Unidos y siempre con la cabeza fría”.

Y es que no es cosa menor, por ejemplo,en Latinoamérica el vecino del norte tiene bases militares no solo en Cuba, las tiene en Colombia, Perú, Honduras, El Salvador, Aruba y Curazao, Paraguay y Guayana Francesa… si la presidenta se deja intimidar y cede, al rato no se le haga extraño que con el pretexto del combate a las drogas seamos ocupados por militares extranjeros. México es de los mexicanos, así de sencillo.

Si Usted piensa que van a venir a ayudar y se van a regresar dos días después, está bien equivocado. Una vez que le abran la puerta, se sentarán en su sala, abrirán su refrigerador y se quedarán a dormir en su cuarto. Al fin y al cabo, ya lo hicieron en Cuba y en muchos otros lados.

“Estados Unidos puede actuar en su territorio, en su marco de actuación y de su Constitución. Y nosotros defendemos nuestra soberanía e independencia. Nos coordinamos, sí; pero somos un país libre, independiente y soberano”. - Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

Por Daniel Santos Flores

