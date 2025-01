La maldita gira por Sudamérica

Terminó la gira de la Selección Mexicana por Sudamérica, una gira que puso al equipo nacional frente a buenos rivales y en un entorno que muchos futbolistas de nuestro país necesitaban experimentar.

Y quienes lo experimentaron fueron jóvenes futbolistas que todavía no están contaminados por los grandes “referentes” que tiene el equipo nacional, y que pese a no haber ganado maldita la cosa sienten que no todo está controlado cuando no es así.

Esta gira no caía en un buen momento por diferentes factores, como el hecho de que acababa de iniciar el Torneo Clausura 2025, no es fecha FIFA y la Selección que viajó fue la Sub 23 disfrazada de Mayor.

Sin embargo, habría que ser justos y decir que hubo buenas sorpresas con relación a la actuación de algunos jugadores, que pese a la juventud mostraron personalidad y buen futbol.

Hubo debuts al por mayor, como era de esperarse, ahora lo importante será que estos jóvenes tengan el seguimiento adecuado para que no se queden solamente como los futbolistas de relleno que utilizaron para cumplir con esta maldita gira.

Elías Montiel, Andrés Sánchez, Jorge Ruvalcaba, Roberto Meraz, Eduardo Águila y otros elementos tienen capacidad, porque lo han mostrado con sus clubes, y ahora lo han hecho con Selección Mexicana, poniéndose a las patadas con jugadores más recorridos, como los del Inter y River Plate, que aunque están en pretemporada, no dejaban de ser buenas pruebas.

Hoy Aguirre tiene que darse cuenta de que si en verdad quieren encontrar futbolistas con otra mentalidad, con una manera de pensar fuera de la caja, que les permita encontrar lo que persiguen, lo puede lograr.

Hoy no está para nada mal “sacrificar” a algunos de esos jugadores que se sienten seguros en el Mundial 2026, porque también hay que decirlo: en esta selección dirigida por Aguirre lo que menos hay son referentes, ya no digamos ídolos, y, pese a ello, hay quien se siente indispensable.

Lo negativo, porque no todo ha sido una luna de miel en este viaje a Sudamérica, es que han caído en los mismos manejos que han perjudicado antes. Por ejemplo, la salida de Roberto Juárez, porque tenía que estar con el América para los festejos del tricampeonato.

Y antes, las bajas de Luis Romo o Jesús Orozco Chiquete porque tenían que arreglar sus contratos con Chivas y Cruz Azul, respectivamente.

En fin, quizá sin quererlo, pero en Selecciones Nacionales han encontrado material para cambiar las cosas de cara al Mundial de 2026.

Hay tiempo, ahora solamente es cuestión de que quieran darle seguimiento a lo que han iniciado en esta gira y que no quede como anécdota para estos jóvenes que por lo menos, mostraron mayor seriedad y compromiso que muchos de los “titulares” que no sirven para maldita la cosa.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

