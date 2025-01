La negociación de rehenes

Fueron secuestrados. Mantenidos como rehenes por más de 400 días; esto es, los que quedaron con vida. Todavía no se sabe cuántos fueron asesinados por la mala fortuna de haber estado disfrutando de un concierto. En el fondo su nacionalidad no importó. De hecho, sabemos que se le dio muerte a un mexicano en esa ocasión.

Una nueva ola de hostilidades -uso el término del lenguaje de la diplomacia- inició cuando la organización palestina islamista Hamás lanzó el ataque sorpresa en comento. Y luego, su incursión tuvo como respuesta la operación “Espadas de Hierro” por parte de Israel, la cual inició el 27 de octubre de 2023. Un año después, las víctimas mortales del conflicto en Gaza y Cisjordania sumaban ya más de 45 mil palestinos y mil 800 israelíes; 1,9 millones de palestinos desplazados; seis mil desaparecidos y 16 mil detenidos. Del lado israelí, más de 13 mil heridos. Ello además de los secuestrados ya referidos; se calcula fueron cerca de 250. De esos, 33 regresarían con vida.

Y pasado el tiempo llegó el domingo 19 de enero de 2025; primer día de la tregua pactada. En esa jornada tres rehenes fueron entregados por Hamas mientras que Israel liberó a 90 palestinos, de un total de 734 que admite tener presos.

Como ven, las muertes y la destrucción no han parado. Y quienes se han llevado la peor parte son los integrantes de la población civil que viven en la franja de Gaza.

El asunto es que ahora, mientras hay una parte de Israel, de Palestina y del mundo que celebra el cese de hostilidades (que no de la guerra), Ben Gvir, el ministro de extrema derecha que le renunció a Netanyahu, hace ver algo en lo que no deja de tener razón: ¿se debe negociar con terroristas? ¿Y este intercambio será un premio a estos y fortalecerá el extremismo? Si bien las opiniones de este individuo son tan, pero tan radicales que mismo el ejército israelí lo rechazó por considerarlo un peligro a la seguridad de su país, las preguntas en sí mismas son de considerarse.

En esta pausa, en este cese temporal al fuego, se busca el intercambio de rehenes inocentes por terroristas probados de Hamas. Se espera también que se liberen prisioneros palestinos que son inocentes: niños y mujeres cuyo único crimen ha sido ser nacionales de un país. Momento de alegría para quienes regresan; dolor para quienes constatan que alguien no regresará; incredulidad ante los hogares destruidos de unos y otros.

Total, que no deja de sorprender que en pleno siglo XXI se tenga que negociar la vida. Porque más allá de si estamos de acuerdo en la forma, modo y proporción (un rehén israelí por 23 prisioneros palestinos), lo que esto demuestra es que no siempre y no para todos, la vida es el bien más preciado. Todavía más importante: es extremadamente difícil llegar a la paz y a la justicia.

Quienes tenían un familiar secuestrado, después de los bombarderos sobre Gaza y el castigo balístico sobre el territorio palestino, consideran que Israel se tardó en la negociación. Se dice que Hamas no aguantaba más. Quizá…

Lo que es prácticamente un hecho es que este cese al fuego no augura nada más allá que una pausa de 60 días para luego reiniciar agresiones. Y es que el brazo armado de Hamas -que no ejército, no se olvide- tendrá tiempo para reabastecerse y para buscar nuevos aliados.

Por otra parte sorprende que la negociación temporal a la que se llegó entre israelíes y palestinos ni siquiera se debió a la presión internacional ejercida en contra de Israel, pues desde mayo del año pasado la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitó una orden de arresto contra Netanyahu por indicios de crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza y no sucedió nada.

En la polémica negociación que está teniendo lugar ahora pareciera que Israel está comprando tiempo para ver cómo, dónde y de qué forma viene el posicionamiento del presidente norteamericano Donald Trump (el embajador nombrado por el mandatario es el exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, es un firme defensor de Israel, quien ha llegado a decir que la identidad palestina es “una herramienta política para tratar de quitarle tierras a Israel”).

La negociación que está ocurriendo no es el anuncio de una época de paz para Gaza. La negociación de rehenes es continuar tratando a los humanos como mercancía, como moneda de cambio, intereses que se acumulan sobre el capital de los señores de la guerra; una pausa que solo oculta otros intereses todavía más poderosos en un mundo que no deja de sangrar.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

PAL