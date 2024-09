Salesforce, negro historial

A escazas semanas que termine el sexenio y tome las riendas el gobierno de Claudia Sheinbaum saltan a la vista los servicios digitales en los que ha logrado incursionar Salesforce, a pesar del negro historial acumulado en los últimos años.

Resulta que la empresa que comandan Marc Benioff y Parker Harris tiene solo cuatro contratos públicos en su haber, sin embargo, dos de ellos fueron entregados sin que mediara un proceso de competencia, pues procedieron por asignación directa.

De esta forma, la plataforma se afianzó en el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) de 2018 a febrero de 2021, mediante convenios por 1.7 millones de pesos y 897 mil pesos para el Servicio de renta de licenciamiento, así como soporte y mantenimiento del Sistema de Administración de Cartera (SAC), gracias a Cloudco S.A. de C.V., corporativo de Edgar Cruz Aguirre, Pedro Jauregui y David Lliteras Segura que comercializó a la herramienta digital.

En la CDMX ha operado con la Agencia de Gestión Urbana de acuerdo con lo ventilado en su página oficial, pero el respectivo contrato no se encuentra disponible para consulta ciudadana, de ahí que se desconocen los términos en que se celebró; no obstante, a mediados de 2023, Servicios y Proyectos en Tecnologías de la Información también colocó licencias de la plataforma en la Agencia de Movilidad queretana, sinergia que se extendió hasta julio pasado, luego que la empresa fuera invitada a participar en el proceso de compra por invitación restringida, es decir, nuevamente no hubo convocatoria pública para el resto de jugadoras del ramo.

A las rayas del tigre se añade su origen, ya que nació bajo la ley de Delaware, conocido como paraíso fiscal debido a que en aquella latitud estadounidense se permite crear razones sociales sin mostrar ningún tipo de identificación, lo que se ha convertido en el caldo de cultivo ideal para que en el lugar haya más personas físicas que morales, aunado a que dichas empresas sean utilizadas para operar en ilegalidad a nivel global, y si no me cree basta con observar los ejemplos de lavado de dinero, sobornos y hasta tráfico de armas que se han suscitado recientemente.

LA RUTA DEL DINERO

