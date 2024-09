El voto de judas

NO TERMINA DE consumarse la Reforma al Poder Judicial de la Federación.

Un solo voto es lo que sigue sosteniendo la esperanza de sus detractores. Cuarenta y dos de los 43 senadores de la oposición aseguran que se mantendrán firmes hasta el último instante en su rechazo.

Manuel Velasco. (Créditos: El Heraldo de México)

Únicamente el senador Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, ha mostrado una posición ambigua al expresar, sin comprometer su voto, que no se dejará “intimidar por ningún grupo de poder del color que sea”.

Lo cierto es que mejor no jugar esta quiniela porqué las probabilidades de perder son muy altas.

Daniel Barreda. (Créditos: El Heraldo de México)

En el Senado todos se miran con sospecha, se habla de que ese voto se estaría cotizando en varios millones de pesos además de privilegios y prebendas. Y el que, dicen, abrió la chequera, es el verde Manuel Velasco.

Manlio Fabio Beltrones. (Créditos: El Heraldo de México)

Aunque el senador sin partido, Manlio Fabio Beltrones, se descarta como el moderno Judas o Bruto, como se le quiera ver, que habrá de entregar al Presidente, la reforma en bandeja de plata, la realidad lo único que lo respalda son sus principios, un concepto que carece de sentido en la nueva jerga política.

Lo mismo procede para el exgobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, quien se encuentra hospitalizado y por reglamento no podrá votar a distancia. Increíblemente la cura la ofrece el PAN que convocó a sus suplentes a no salir de la ciudad en caso de que a uno de los titulares le diera por enfermarse, porque hoy en el legislativo cualquier cosa puede suceder.

Miguel Ángel Riquelme Solís.(Créditos: El Heraldo de México)

Pese a los alardes de Gerardo Fernández Noroña, flamante presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, está claro que Morena y sus aliados aún no logran obtener ese ansiado voto que les permitiría hacer la diferencia.

Las declaraciones del presidente de la Jucopo, Adán Augusto López, quien al parecer aprendió a sumar en los nuevos libros de la SEP, refuerzan ese argumento, sin embargo las posibilidades de que no sea aprobada penden de un hilo casi de araña.

La ruta está marcada: en el Senado ya hay acuerdo para que la iniciativa pase por la vía del fast track, con lo que el domingo arribaría a comisiones con la intención de que en la sesión del martes llegará al pleno para su discusión.

Una vez concluido este proceso y de ser aprobada, deberá enviarse para su validación a las diferentes entidades de la República, en donde debe ser discutida y aprobada por al menos 17 congresos locales.

Adán Augusto López. (Créditos: El Heraldo de México)

UNA DE LAS grandes dudas es si Carlos Ulloa será llamado a algún cargo en el gobierno federal, o si pasará los primeros tres años del sexenio en su curul de diputado federal por Morena. El menor de los hermanos Ulloa es amigo de la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, desde el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) de la UNAM, y a quien ha acompañado como secretario particular desde que ella estuvo al frente de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de Gobierno del entonces DF, pasando por la alcaldía de Tlalpan, cuidando incluso a los hijos de Carlos Imaz, entonces pareja y también amigo de Ulloa; luego en la Jefatura de Gobierno, ahí también como particular y como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Uno de los retrasos del nombramiento en Infonavit que da por seguro Octavio Romero Oropeza para él, es precisamente que Sheinbaum tiene contemplado a Carlos para una de las instituciones fundamentales en su compromiso de construir un millón de viviendas. En ese sentido, se le mencionó como posible titular de la Sedatu, quedando Edna Vega; como secretario particular, manteniéndose Carlos Augusto Morales; e incluso como jefe de Gabinete, cargo recuperado para Lázaro Cárdenas Batel. Ninguno fue para él. Mientras tanto, Emilio Ulloa, el mayor de los hermanos, se candidatea nuevamente para la Secretaría General de Morena. En 2020 fue el mejor posicionado en la encuesta, pero quedó Citlalli Hernández por equidad de género. Sin embargo, las condiciones se ven diferentes y más complicado si finalmente son ciertas las versiones de que Andy López Beltrán busca el cargo. Otro de los hermanos que estará en la Cámara de Diputados es Gerardo Ulloa, quien llegó electo como diputado por mayoría, y viene de ser diputado local por Nezahualcóyotl en el Estado de México. Los hermanos Ulloa han tenido un constante crecimiento en el círculo más cercano de Sheinbaum, pero ninguno ha estado tan íntimamente relacionado como Carlos, por lo que sería más extraño que no figurara en un puesto estratégico dentro del equipo de la nueva presidenta. Más pronto que tarde sabremos cuál será su destino, políticamente hablando.

Carlos Ulloa. (Créditos: El Heraldo de México)

CON LA PARTICIPACIÓN de seis tenistas Top 10 y 20, la Mextenis, que dirige Álvaro Falla, confirmó, junto al titular de la Secretaría de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, que Acapulco será nuevamente sede del Abierto Mexicano de Tenis, a realizarse del 24 de febrero al 1 de marzo de 2025. En conferencia de prensa, Quiñones Orozco agradeció a nombre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda la confianza, respaldo y lealtad con el puerto, el cual está listo para recibir la edición del AMT con la calidad y calidez que caracteriza a los guerrerenses. Aseguró que para febrero del 2025 se espera que Acapulco cuente con al menos 16 mil habitaciones de hotel, de las cuales unas tres mil 800 estarán disponibles en la zona Diamante y unas ocho mil 200 en el Acapulco Dorado.

Álvaro Falla. (Créditos: El Heraldo de México)

LA SECRETARÍA DE Economía, que comanda Raquel Buenrostro, cierra el sexenio a tambor batiente. Resulta que la Dirección General de Normas suspendió las actividades para operar a la empresa Mexicana de Acreditación (MAC). A través del director jurídico de MAC, Luis Vargas Clavijo, mandó un aviso a todos los clientes de esta organización indicándoles que Economía suspendió los servicios de acreditación, seguimiento anual, ampliaciones y actualizaciones, incluyendo la venta de hologramas. Desde su inicio, Mexicana de Acreditación tuvo muchos cuestionamientos, lo cual fue cuestionado en el mercado de NOM’s, NMX y evaluación de la conformidad.

Raquel Buenrostro. (Créditos: El Heraldo de México)

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

PAL