Para esta Selección Mexicana no hay más

Criticar a Javier Aguirre por la lista que dió para los partidos amistosos, los primeros en este su tercer inicio de proceso con la Selección Mexicana, sería tan incongruente, como el hecho de que lo hayan nombrado técnico del equipo nacional de nueva cuenta, aunque esa es otra historia.



Lo que ha llamado Aguirre, nos guste que esté de nuevo como entrenador o no, es lo que hay. Porque puede sonar muy duro, pero la realidad es que el futbol mexicano no cuenta con el número de jugadores que todos desearíamos o que todo soñaríamos que tiene como para pensar en hacer un equipo mejor, un equipo más competitivo y no uno al que apenas le alcance a juntar 22 o 23 de buena calidad, porque esa es la realidad de México hoy en día.



La supuesta dinámica del supuesto cambio generacional, solamente ha demostrado que no existe el material humano entre los futbolistas de nuestro país, porque no los han desarrollado, porque los federativos y los directivos han preferido ganar dinero y dinero y dinero, en lugar de realmente preocuparse por la evolución de las fuerzas básicas en todos los sentidos.



Y no importa que se vean a tres nuevos porteros en esta lista encabezados por Luis Ángel Malagón o que ya no esté Guillermo Ochoa, quien apenas acaba de tomar a un equipo para la siguiente temporada y seguir con su carrera. Ese tipo de situaciones pueden ser engañosas ya que esos tres porteros no son un ejemplo de real desarrollo de los futbolistas mexicanos y si no veamos las siguientes líneas analicemos las otras líneas del campo.



En la central para el Mundial estará César Montes que ahora no fue convocado, pero es uno de los hombres que siempre está ahí metido desde la última etapa con Gerardo Martino, luego estará Johan Vásquez, Víctor Guzmán, pero qué otro jugador hay realmente de condiciones de selección mexicana que no solamente pueda jugar partidos internacionales sino que sea realmente un líder como el que hoy está como auxiliar de Aguirre.



Así es estamos hablando de líderes en esta Selección Mexicana, quizá, el que más puede encajar en esa figura es Edson Álvarez, quien ha tenido una muy buena carrera desde muy joven, no sólo con los clubes sino con la Selección Mexicana, y ya tienen dos Mundiales de experiencia, pero no todo puede recaer en Álvarez, o en lo que pueda llegar a ser su personalidad que, por cierto, puede ser tan explosiva como la de Rafael Márquez, quien en los mundiales tan solo hay que recordar cuando se hizo expulsar en el 2002 justo al mando de Javier Aguirre contra Estados Unidos en uno de los partidos que más ha dolido para la afición mexicana.



No hay más y aquel que se suponía que era el gran delantero que podía ser el proyecto para la Selección Mexicana pareciera que no es jugador de selección sino que es jugador de club y eso es realmente preocupante. Hoy por hoy debería de hacer algo para hacer que Santiago Giménez realmente encaje en el equipo mexicano y que no solamente sea un elemento que brilla con su equipo.



Y si usted tiene algún elemento que no esté en esta lista realmente con opciones de hacer un seleccionado titular y que haga un verdadero cambio en el esquema de Aguirre de cualquier otro técnico, lo invito a que me lo mande porque tampoco me va a decir que el ausente Hirving Lozano, quien no está ahora por criticar al anterior entrenador, es una solución, ya que nunca lo ha sido.



México no solamente estaba carente de un entrenador con Jaime Lozano sino que está carente de futbolistas que realmente puedan meter a una selección nacional con todas las obligaciones y toda la calidad que se necesita para hacerlo de la mejor manera, sobre todo pensando en que vas a ser local en la siguiente Copa del Mundo.



Así que a esta gira en los primeros partidos de Javier Aguirre, de nueva cuenta como técnico de la Selección Mexicana, contra Nueva Zelanda y contra Canadá, no veremos a lo mejor del futbol mexicano, veremos a lo que hay, veremos a lo que sigue estando ahí sin explotar y que solamente por la costumbre parecieran siempre estar destinados a ser llamados al equipo nacional.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

EEZ