La comunicación asertiva, herramienta indispensable

En tiempos de discrepancias y polarización, la comunicación juega un rol trascendental en todos los aspectos de nuestra vida. Lo mismo en nuestras relaciones personales, que en las organizaciones e instituciones. Cuando no se expresa con claridad lo que pensamos, sentimos, o los objetivos que se buscan, es difícil lograr que nuestras audiencias entiendan, hacia dónde vamos y qué pretendemos alcanzar.

Así nos enfrentamos a una lluvia de ideas, mensajes, e interpretaciones, que se confrontan y en muchas ocasiones están influenciadas por intereses externos, que buscan desvirtuar los mensajes asertivos, que nos llevarían a alcanzar nuestros objetivos.

Por ello, es fundamental antes de definir nuestra comunicación, tener claridad sobre nuestros pensamientos, y objetivos; así cómo el entorno y factores que pueden influir en los mensajes que queremos transmitir.

Más allá de la influencia de un sin fin de fuentes y canales de comunicación, si no definimos con claridad los objetivos y mensajes a comunicar, y los canales que emplearemos, nuestra comunicación no tendrá dirección, y por lo mismo no será asertiva.

En la actualidad, ha tomado impulso el discurso del miedo, basado en comunicar riesgos, asegurando que hay algo que temer, con una narrativa de control que asegura mantenernos a salvo, mediante una intervención determinada. Este mensaje amplificado a través de Redes Sociales, y Medios Masivos de Comunicación, tiene una predominación de contenido emocional por encima del contenido racional. Se recurre al miedo como fuente poderosa de persuasión, activando el deseo de sobrevivir, e incrementando decisiones rápidas no fundamentadas en un pensamiento central, y cuidadoso.

Por ello, la comunicación afirmativa es clave, para expresar pensamientos y necesidades de forma respetuosa, mejorar la integración social. Ello nos marca la necesidad de tener estrategias asertivas en la comunicación, ya sea personal, corporativa o institucional.

POR FERNANDO ANTONIO MORA GUILLÉN

MAESTRO EN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL POR LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA / PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN FERNANDO MORA GÓMEZ PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN.

X: @FERNANDO_MORAG

