Esperan mensaje de Sheinbaum

Este domingo, la plana mayor de Morena participa en el Congreso Nacional del partido para elegir a Luisa María Alcalde como su presidenta nacional, en relevo de Mario Delgado. Asistirán gobernadoras y gobernadores, legisladores e invitados especiales. Por supuesto, acudirá la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de quien se espera un mensaje de unidad en torno a la nueva dirigencia. También emitirán discursos Delgado y el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo.

Sedena manda refuerzos

Llegaron a Sinaloa otros 600 militares de la Sedena, al mando del general Luis Cresencio Sandoval, para reforzar la seguridad en la entidad. Ayer todavía se registraron varios hechos de violencia en distintos puntos de Culiacán; y mientras, el gobernador, Rubén Rocha, comía a gusto en un restaurante de uno de los mejores hoteles de Polanco.

Instalan comisión para elección judicial

Será el consejero Jorge Montaño quien presida la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación, que el INE instalará formalmente este lunes. Lo integran, además, Rita López y Norma de la Cruz, con la encomienda de organizar el proceso para elegir ministros, jueces y magistrados, en junio de 2025.

Por si andaban con el pendiente

Resulta que el ex diputado y ex senador del PRI Eduardo Andrade aclaró que no busca contender por uno de los cargos del Poder Judicial que se someterán a las urnas en junio de 2025. “No es jurídicamente el momento de hacer un pronunciamiento formal al respecto”, dijo. Eso sí, reiteró su defensa a la recién aprobada reforma judicial de AMLO.

Acusa presiones al TEPJF

El Tribunal Electoral, presidido por Mónica Soto, habría recibido presiones de empresarios, políticos y actores religiosos para evitar que Morena lograra la mayoría calificada en San Lázaro, con el reparto de plurinominales. Así lo reveló el magistrado Felipe de la Mata, quien aseguró que el organismo no cedió y optó por cumplir la Constitución.

Su última semana, en la ONU

Alicia Bárcena pasará en la ONU sus últimos días como canciller. Asiste al 79 periodo ordinario de sesiones, que inicia hoy, y toda la semana participará en reuniones y cumbres sobre desarrollo, migración, economía y drogas. El 27 de septiembre, sostiene un encuentro con el secretario general del organismo, António Guterres.

Lo dejará en “pausa”

Hablando de diplomacia, todo indica que el presidente López Obrador terminará su sexenio sin descongelar la relación con el embajador de EU, Ken Salazar. Nos dicen que el enviado de Washington ya tampoco está muy interesado en quitar la dichosa “pausa” con el mandatario, pues faltan días para que asuma el nuevo gobierno.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

MAAZ